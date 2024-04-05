Муравьи исчезнут навсегда: эксперт назвал мегаэффективный способ

Избавиться от муравьев в доме или квартире может показаться невыполнимой задачей, но есть простой способ, который может помочь изгнать насекомых навсегда.

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Как избавиться от муравьев навсегда - народный метод / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Мы все рады, что зима наконец-то заканчивается, и погода становится теплее, но солнечные дни означают больше насекомых в вашем саду - и больше шансов, что они попадут внутрь. Наряду с мухами, одной из самых больших проблем, с которыми люди сталкиваются в это время года, являются муравьи, поскольку эти крошечные насекомые выходят из гнезда в поисках пищи.

По словам Джордана Ардоина, эксперта по борьбе с вредителями отметил, что существует "естественный способ" изгнать муравьев из вашего дома или сада. Все, что вам нужно, чтобы этот способ сработал, - это кухонная сода, которая, вероятно, уже есть в вашем шкафчике - пищевая сода, сообщает Mirror.

Вы также можете использовать детскую присыпку для того же эффекта, если у вас уже есть дома, но сода намного дешевле, если вам придется покупать любой из этих продуктов.

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"Пищевая сода и детская присыпка задыхают муравьев, забивая их дыхательные пути - поры в их экзоскелете, которые необходимы для дыхания. При попадании внутрь муравья пищевая сода вызывает химическую реакцию, которая убивает его", - пояснил Джордан.

Все, что вам нужно сделать, это посыпать соду или детскую присыпку внутри муравейника, если вы можете его найти и знаете, откуда прилетели муравьи. Если вы не уверены, откуда берутся муравьи, вы можете создать барьер из соды, насыпав ее возле точек входа и источников пищи в вашем доме.

Для борьбы с муравьями Джордан рекомендует смешать равные части пищевой соды и сахарной пудры, чтобы получить идеальную "муравьиную приманку". Однако, поскольку пищевая сода может высушить траву и почву, этот метод лучше использовать вокруг дома, а не в саду.

"Муравьи привлекаются сахаром и съедают его, а затем забирают обратно в гнездо, чтобы другие муравьи тоже могли его съесть. Они проглотят соду с сахаром и умрут", - сказал он.

Другие домашние средства, такие как уксус, лимонный сок и черный перец, используются как популярные муравьиные репелленты и могут отпугивать муравьев от вашего дома, но они не убьют насекомых, если они уже проникли внутрь.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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