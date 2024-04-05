'Исчезнут из вашего дома': специалисты рассказали о гениальной ловушке для мух

Узнайте, какой дешевый прием из кухонных предметов, навсегда избавит от надоедливых насекомых.

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Как уничтожить мух в доме / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

С весенним потеплением просыпаются также и мухи, которые могут залетать в ваши дома и стать надоедливой проблемой. Стоит помнить, что обычно мух привлекает все грязное в доме.

Специалисты советуют, чтобы предотвратить поселение мух этой весной в доме, стоит регулярно выносить мусор и всегда выбрасывать не свежую пищу. Хорошим вариантом против мух, также станут москитные сетки и электронные средства для уничтожения мух, чтобы предотвратить их, передает Mirror.

Специалисты рассказали, что обычная смесь уксуса и мыльного средства может создать идеальную ловушку для мух. Стоит просто смешать обильную порцию яблочного уксуса с несколькими каплями мыльного средства для посуды в высокий стакан. Затем нужно накрыть стакан полиэтиленовой пленкой и сделать несколько небольших отверстий в верхней части.

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Таким образом, мухи будут лететь на запах и пытаться проникнуть сквозь отверстия. Однако средство для мытья посуды заставляет мух тонуть вместо того, чтобы сесть на уксус.

"Другие природные средства от мух включают лимонную траву, мяту перечную, эвкалипт, камфору и корицу. Независимо от того, используете ли вы эти ароматы в формулах эфирных масел или в других формах, однако, эти природные средства для борьбы с вредителями прекрасно справляются со своим делом, и ваш дом будет иметь прекрасный аромат", - добавили специалисты.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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