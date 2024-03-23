Как уберечься от клеща: какой запах отпугнет их навсегда

Куда кусают клещи и как уберечься от их укусов - Главред собрал полезные советы.

https://glavred.info/lifehack/kak-uberechsya-ot-kleshcha-kakoy-zapah-otpugnet-ih-navsegda-10552340.html Ссылка скопирована

Как уберечься от клеща / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Как вывести клеща из тела человека, чтобы не осложнить ситуацию и не заразиться болезнью - Главред собрал советы, как уберечься от укусов клеща. Известно, что клещи могут заразить человека и животное очень опасными болезнями.

Клещ может переносить тяжелую болезнь Лайма, поэтому если вас укусил этот паразит - необходимо быстро действовать. Одним из самых безопасных способов избавиться от клеща - использовать пинцет. Стоит тщательно продезинфицировать пинцет, а затем осторожно захватить им клеща, как можно ближе к коже и извлекать паразита. Затем необходимо продезинфицировать рану и инструмент.

Как сделать спрей от клещей в домашних условиях

Известно об интересном методе, которым можно обезопасить себя от вредителей. Собственноручно можно приготовить спрей, который не позволит, чтобы клещ укусил человека.

видео дня

Для чудодейственного спрея нужно лишь: масло лимонного эвкалипта, спирт и немного воды. Стоит смешать спирт с водой в пропорции 1:1, а затем добавить пару капель эфирного масла.

Считается, что этот спрей не только отпугнет клещей, но и уничтожит различных паразитов.

Какой запах отпугивает клещей

Чтобы вблизи вашего дома не появились клещи, следует знать какие растения необходимо сажать.

Фасоль прекрасно поможет с защитой участков от различных вредителей: комаров, мошек и клещей.

Полынь имеет очень резкий запах, поэтому отпугнет не только клещей, но и многих вредителей, в том числе и блох.

Запах гвоздики может действенно отогнать клещей от вашего огорода и двора навсегда.

Бархатцы также имеют стойкий запах, но большинство насекомых и клещей ненавидят его.

Куда кусают клещи

Стоит знать, что клещи наиболее опасны летом и весной. Весеннее солнце выводит клещей из спячки, поэтому они будут активно искать себе "пищу". Самые опасные места, за которые могут укусить клещи - кожа головы, особенно в волосах и за ушами, часто на шее.

После прогулок на улице тщательно осматривайте живот, подмышки и предплечья, чтобы проверить отсутствие укусов или клещей.

Какие болезни переносит клещ? В Украине живет большое количество разновидностей клещей, опасны по переносу заболеваний прежде всего иксодовые лесные клещи, а также опасность представляют луговые клещи. Не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами, пишет Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Наиболее опасные из них: Клещевой вирусный энцефалит;

Болезнь Лайма;

Гранулоцитарный анаплазмоз;

Моноцитарный эрлихиоз; Моноцитарный эрлихиоз;

Крым-Конго геморрагическая лихорадка;

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;

Туляремия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред