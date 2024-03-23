УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как уберечься от клеща: какой запах отпугнет их навсегда

Юлия Закрепа
23 марта 2024, 02:32
Куда кусают клещи и как уберечься от их укусов - Главред собрал полезные советы.
Как уберечься от клеща: какой запах отпугнет их навсегда
Как уберечься от клеща / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Как вывести клеща из тела человека, чтобы не осложнить ситуацию и не заразиться болезнью - Главред собрал советы, как уберечься от укусов клеща. Известно, что клещи могут заразить человека и животное очень опасными болезнями.

Клещ может переносить тяжелую болезнь Лайма, поэтому если вас укусил этот паразит - необходимо быстро действовать. Одним из самых безопасных способов избавиться от клеща - использовать пинцет. Стоит тщательно продезинфицировать пинцет, а затем осторожно захватить им клеща, как можно ближе к коже и извлекать паразита. Затем необходимо продезинфицировать рану и инструмент.

Как сделать спрей от клещей в домашних условиях

Известно об интересном методе, которым можно обезопасить себя от вредителей. Собственноручно можно приготовить спрей, который не позволит, чтобы клещ укусил человека.

видео дня

Для чудодейственного спрея нужно лишь: масло лимонного эвкалипта, спирт и немного воды. Стоит смешать спирт с водой в пропорции 1:1, а затем добавить пару капель эфирного масла.

Считается, что этот спрей не только отпугнет клещей, но и уничтожит различных паразитов.

Какой запах отпугивает клещей

Чтобы вблизи вашего дома не появились клещи, следует знать какие растения необходимо сажать.

  • Фасоль прекрасно поможет с защитой участков от различных вредителей: комаров, мошек и клещей.
  • Полынь имеет очень резкий запах, поэтому отпугнет не только клещей, но и многих вредителей, в том числе и блох.
  • Запах гвоздики может действенно отогнать клещей от вашего огорода и двора навсегда.
  • Бархатцы также имеют стойкий запах, но большинство насекомых и клещей ненавидят его.

Куда кусают клещи

Стоит знать, что клещи наиболее опасны летом и весной. Весеннее солнце выводит клещей из спячки, поэтому они будут активно искать себе "пищу". Самые опасные места, за которые могут укусить клещи - кожа головы, особенно в волосах и за ушами, часто на шее.

После прогулок на улице тщательно осматривайте живот, подмышки и предплечья, чтобы проверить отсутствие укусов или клещей.

Какие болезни переносит клещ?

В Украине живет большое количество разновидностей клещей, опасны по переносу заболеваний прежде всего иксодовые лесные клещи, а также опасность представляют луговые клещи. Не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами, пишет Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Наиболее опасные из них:

  • Клещевой вирусный энцефалит;
  • Болезнь Лайма;
  • Гранулоцитарный анаплазмоз;
  • Моноцитарный эрлихиоз; Моноцитарный эрлихиоз;
  • Крым-Конго геморрагическая лихорадка;
  • Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;
  • Туляремия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

клещ лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Теракт организовали российские спецслужбы: ГУР назвало жестокие цели Кремля

Теракт организовали российские спецслужбы: ГУР назвало жестокие цели Кремля

22:08 Политика
Ротация - приоритет: Сырский сделал важное заявление о масштабных изменениях в ВСУ

Ротация - приоритет: Сырский сделал важное заявление о масштабных изменениях в ВСУ

20:59 Украина
У Кейт Миддлтон обнаружили рак

У Кейт Миддлтон обнаружили рак

20:12 Stars
Все главные новости

Популярное

Новшества в мобилизации: кому не собираются давать отсрочку — комментарий Рады 31718

Новшества в мобилизации: кому не собираются давать отсрочку — комментарий Рады

«Пугачевой больше нету»: российский музыкант Юрий Лоза попрощался с Примадонной 13951

"Пугачевой больше нету": российский музыкант Юрий Лоза попрощался с Примадонной

Дочь Стаса Михайлова опозорила отца на фоне его скандала с Пугачевой 11027

Дочь Стаса Михайлова опозорила отца на фоне его скандала с Пугачевой

Внутри были люди: ракета РФ ударила в троллейбус, который ехал через дамбу - Андрющенко 8812

Внутри были люди: ракета РФ ударила в троллейбус, который ехал через дамбу - Андрющенко

Последние новости

03:30

РФ собрала 100-тысячный "кулак": Жданов назвал, какие города под угрозой

03:00

Давай извинения: Волочкова накинулась на Лазарева

02:32

Как уберечься от клеща: какой запах отпугнет их навсегда

02:05

Жених - прочь: Меган Фокс попросила друзей знакомить ее с другими мужчинами

01:29

Тест по картинке: есть ли у вас шестое чувство

Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на ПасхуКогда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху
22 марта, пятница
23:59

"Вопрос ДнепроГЭС россияне решили": полковник назвал цель удара РФ по дамбе

23:47

Как часто надо мыть голову, чтобы не выпадали волосы: трихолог удивила ответом

23:30

"Смерть за смерть": Медведев нагло угрожает украинцам "безжалостным уничтожением"

23:06

"Может иметь последствия": адмирал дал громкое заявление о войсках НАТО в Украине

Реклама
22:42

Кровавое побоище в "Крокусе" устроено Путиным, но зачем?мнение

22:17

"Теракт готовился": добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой

22:17

У Кейт Миддлтон рак: как трагическую новость она сообщила детямВидео

22:08

Теракт организовали российские спецслужбы: ГУР назвало жестокие цели Кремля

22:03

Чем грозит стресс во время беременности: какие могут быть опасности

22:02

Невзоров. В любой непонятной ситуации Путин устраивает терактВидеоблоги

21:49

"США, Британия, Украина": пропаганда РФ нашла "виновных" в теракте без расследования

21:35

Жизель Бюндхен рассказала, как поборола панические атаки с помощью еды

20:59

Теракт в Москве: что пишут пропагандистские помойкимнение

20:59

Ротация - приоритет: Сырский сделал важное заявление о масштабных изменениях в ВСУ

20:37

Сколько нужно варить пельмени: неожиданный ответ просто сразит наповалВидео

Реклама
20:12

У Кейт Миддлтон обнаружили ракВидео

20:02

Стрельба, взрывы и куча погибших: все, что известно о кровавом теракте под МосквойВидео

19:54

Цены на топливо и алкоголь резко взлетят: Кабмин предлагает повысить акцизы

19:54

"РФ открыла сезон ракетных атак": Жданов сказал, чего добивается Путин новыми ударами

19:40

Почти 20-градусная жара: Украину накрывает весеннее потепление

19:16

Будут серьезные финансовые проблемы: что нельзя делать 23 марта - приметы дня

19:10

Россия выбрала худшее время для энергетической атаки на Украинумнение

18:50

В Раде определились относительно отсрочки от мобилизации: кто ее получит

18:40

"Приняли важные решения": Зеленский после Ставки сказал, что лучше всего защитит Украину

18:26

Сколько нужно стажа для пенсии в Украине: как докупить, чтобы не "пролететь"Видео

18:03

"ВСУ не воюют своим оружием": в РФ нагло высказались о "достигнутой цели" в Украине

17:50

Как покрасить яйца шелухой лука: 7 шагов, чтобы результат получился непревзойденным

17:48

"1 к 7 в пользу РФ": в ВСУ раскрыли критическую ситуацию с артснарядами

17:31

Тяжелобольной Уиллис отпраздновал 15-ю годовщину свадьбы

17:26

Ударами по энергетике Путин намерен "погасить" военное производство и устроить катастрофу – ЖдановЭксклюзив

16:52

В камуфляже в США: Дмитрий Ступка совершил циничный поступок

16:39

Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на фронт еще три внедорожника

16:38

"Есть договоренность": Стефанишина призналась, когда начнутся переговоры Украины и ЕС

16:30

Дипломы и аттестаты: в "Дию" добавили документы об образовании

16:23

Как обрезать малину весной: опытные садоводы гарантируют богатый урожайВидео

Реклама
16:11

Все время была на связи: история спасения молодой девушки из-под завалов в ХмельницкомФотоВидео

15:41

На фоне слухов о смерти: королева рассказала, как себя чувствует король Чарльз

15:26

В России выдали циничное оправдание жестоким ударам по Украине

15:08

Какие фильмы ужасов основаны на реальных событиях: самые страшные жизненные хоррорыВидео

14:39

ЕС выделит 9 млрд долларов до конца марта: в Раде сделали заявление

14:21

Как проверить качество молока: о невероятной хитрости знают лишь единицыВидео

14:19

"Серьезный кризис": известный ведущий рассказал о нервном срыве Кейт Миддлтон

14:19

Что выгодно выращивать на огороде в Украине: как добиться урожаяВидео

14:13

Тополя раскритиковал Пугачеву за ее позициюВидео

13:59

Собирают войско в 100 тысяч солдат: в ВСУ предупредили о большом наступлении РФ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Праздники
Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять