Боятся, как огня: дедовский способ защиты от клещей работает на все 100%

Мы расскажем, что делать, если на участке много клещей.

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Дедовский способ защиты от клещей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Многие радуются возможности провести время на своем дачном участке. Однако присутствие клещей может помешать наслаждению природой. Мы расскажем, как избавиться от клещей на дачном участке народными средствами.

Чего боятся клещи на участке?

Клещи – не только неприятные, но и опасные существа, переносящие инфекции. Они активизируются в теплые месяцы и могут стать причиной передачи болезней, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз.

Что делать, если на участке много клещей?

Если клещи стали массовой бедой на вашем дачном участке, срочные меры защиты необходимы. Одним из способов справиться с ними является использование простого и эффективного рецепта, которым пользовались наши деды и бабушки.

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Чем побрызгать участок от клещей?

Дедовский метод включает в себя использование натуральных репеллентов. Смешайте эфирные масла, такие как масло лаванды, чайного дерева и эвкалипта, с небольшим количеством воды и водки. Полученной смесью обработайте травяные зоны на вашем участке.

Как избавиться от клещей на дачном участке народными средствами

Помимо репеллентов, существует ряд народных средств, которые могут помочь избавиться от клещей. Например, посадка лаванды, мелиссы, мятного растения и чеснока может создать неприятные условия для клещей и отпугнуть их.

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