Убегут навсегда: как избавиться от муравьев из дома и квартиры

Муравьи ненавидят сильный запах корицы - узнайте, как быстро вывести муравьев из дома.

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Как вывести насекомых из дома / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Когда погода становится теплее, муравьи начинают проникать в дома в поисках воды и пищи. Муравьи - это всегда неприятная находка в вашем доме, но есть несколько естественных способов изгнать их из своего дома.

Сегодня многие люди выбирают более естественные средства, и они не только уменьшают влияние токсичных химикатов в доме, но даже могут быть лучшим решением в долгосрочной перспективе против насекомых, передает Mirror.

Уксус

Уксус является популярным выбором из-за его сильных кислотных свойств. Нужно смешать равные части уксуса и воды, чтобы распылить жидкость вдоль муравьиных троп и точек входа, где находятся муравьи. Сильный запах и уксусная кислота "срывают" запах муравьев. Это затрудняет им ориентирование.

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Лимон и эфирные масла

Эфирные масла мяты, чайного дерева и лаванды, а также лимонный сок хорошо отпугивают муравьев, сбивают со своего следа и ухудшают их обоняние.

Эти масла также обладают природными инсектицидными свойствами и при смешивании с водой могут помочь отпугнуть муравьев. Еще один главный совет: смочите ватные шарики в эфирном масле и положите их возле точек входа муравьев. Это не только отпугнет их, но и будет иметь приятный запах в доме. Стоит обновлять ватные шарики каждые несколько дней, чтобы сохранить сильный запах.

Корица

Муравьи не только ненавидят сильный запах корицы, но и ее текстуру. Это отличный естественный барьер, который также может создать приятный запах в доме. Владельцы домов могут посыпать корицей вдоль известных муравьиных троп и это может помочь отпугнуть их.

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