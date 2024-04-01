Убегут навсегда: как избавиться от муравьев из дома и квартиры

Когда погода становится теплее, муравьи начинают проникать в дома в поисках воды и пищи. Муравьи - это всегда неприятная находка в вашем доме, но есть несколько естественных способов изгнать их из своего дома.
Сегодня многие люди выбирают более естественные средства, и они не только уменьшают влияние токсичных химикатов в доме, но даже могут быть лучшим решением в долгосрочной перспективе против насекомых, передает Mirror.
Уксус
Уксус является популярным выбором из-за его сильных кислотных свойств. Нужно смешать равные части уксуса и воды, чтобы распылить жидкость вдоль муравьиных троп и точек входа, где находятся муравьи. Сильный запах и уксусная кислота "срывают" запах муравьев. Это затрудняет им ориентирование.
Лимон и эфирные масла
Эфирные масла мяты, чайного дерева и лаванды, а также лимонный сок хорошо отпугивают муравьев, сбивают со своего следа и ухудшают их обоняние.
Эти масла также обладают природными инсектицидными свойствами и при смешивании с водой могут помочь отпугнуть муравьев. Еще один главный совет: смочите ватные шарики в эфирном масле и положите их возле точек входа муравьев. Это не только отпугнет их, но и будет иметь приятный запах в доме. Стоит обновлять ватные шарики каждые несколько дней, чтобы сохранить сильный запах.
Корица
Муравьи не только ненавидят сильный запах корицы, но и ее текстуру. Это отличный естественный барьер, который также может создать приятный запах в доме. Владельцы домов могут посыпать корицей вдоль известных муравьиных троп и это может помочь отпугнуть их.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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