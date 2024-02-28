Как избавиться от муравьев в доме: нашествие остановит спрей из 3 ингредиентов

От муравьев бывает трудно избавиться, когда они проникают в дом, но этого можно избежать.

https://glavred.info/life/kak-izbavitsya-ot-muravev-v-dome-nashestvie-ostanovit-sprey-iz-3-ingredientov-10545821.html Ссылка скопирована

Как избавиться от муравьев в доме / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Приближается весна, и хотя многие из нас с нетерпением ждут солнечной погоды, теплое время года означает, что вредители, такие как муравьи, начнут проникать в дома.

Карен Сондерс, эксперт службы уборки помещений Simply Maid, рассказала, что от муравьев бывает трудно избавиться, когда они проникают в дом, поскольку они могут спрятаться в любом уголке или щели, пишет express.co.uk.

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. видео дня С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение самых важных мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.

"Помимо очевидных мест, таких как банка с сахаром и печеньем, муравьев можно обнаружить в самых маловероятных местах. От корзин для грязного белья и плит до кухонных раковин и других антисанитарных мест в вашем доме - муравьев (в буквальном смысле) можно найти где угодно!", - говорит эксперт.

Карен поделилась, что есть несколько "очень эффективных" методов изгнания муравьев с помощью обычных бытовых средств, которые "наверняка находятся прямо у вас под рукой!".

Что не нравится муравьям?

Он говорит, что муравьи очень чувствительны к определенным сильным запахам, которые не только раздражают их, но и нарушают способность муравьев общаться с помощью феромонов.

Это сбивает муравьев с толку и затрудняет поиск пищи или друг друга, поэтому они избегают мест с запахами, которые кажутся им подавляющими, из инстинкта выживания.

Одним из простых природных средств, отпугивающих муравьев, являются цитрусовые запахи, такие как лимоны и лаймы.

Вы можете не только разбросать кожуру в зараженных местах, чтобы отпугнуть муравьев, но и превратить лимонный или лаймовый сок в домашний спрей для борьбы с муравьями.

Все, что вам нужно сделать, - это смешать три столовые ложки сока лимона или лайма с четвертью стакана воды в пустой бутылке с пульверизатором и распылить по дому, чтобы отпугнуть муравьев.

Белый уксус также можно добавить в самодельный спрей для борьбы с муравьями, поскольку он не только имеет сильный запах, но и кислотность уксуса может быть вредна для муравьев при прямом контакте с ним.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.