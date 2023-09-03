"Никогда не вернутся": мужчина рассказал, как избавиться от муравьев за копейки

Хотя муравьи относительно безобидны, они становятся серьезными вредителями, когда начинают проникать в ваш дом, особенно на кухню. Если они уже зашли в дом заражен ими, то избавиться от насекомых может стать настоящим кошмаром.
Вместо того, чтобы полагаться на химические растворы для избавления от этих вредителей, люди в сети предложили естественные альтернативы, пишет express.
Чтобы муравьи не проникли в дом, многие предлагали использовать тальк.
"Я всегда использую тальк на порогах и подоконниках, у меня никогда не нет муравьев", - написал один мужчина.
Также в сети советуют разложить тальк вокруг стен и дверей. Детская присыпка может убить муравьев, потому что тальк поглощает влагу из их экзоскелета. Это приводит к сильному обезвоживанию.
"Детский тальк. У нас было то же самое в прошлом году, и это мгновенно остановило муравьев", - призналась одна женщина.
Муравьев, которые уже находящихся внутри, предлагалось использовать апельсиновые корки или целый апельсин.
"Оставьте апельсиновую корку на полу рядом с дырой, в которую они попадают. Они абсолютно ненавидят этот запах и никогда не вернутся", - уверяет еще одна женщина.
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