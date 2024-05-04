Зацветут через несколько недель: 3 вида цветов, которые легче всего выращивать

В мае можно посадить много разных цветов, которые будут радовать вас красотой в течение лета. Эксперты назвали лучшие виды цветов для посадки в мае.

https://glavred.info/sad-ogorod/zacvitut-vzhe-za-kilka-tizhniv-3-vidi-kvitiv-yaki-naylegshe-viroshchuvati-v-sadu-10562489.html Ссылка скопирована

3 вида цветов, которые легче всего выращивать в саду - какие цветы посадить в мае / Коллаж Главред, фото: pexels

Наступил май, и для многих цветов это идеальное время для высадки в открытый грунт. Некоторые цветы, высаженные сейчас на улице, зацветут через несколько недель, что делает это время идеальным для того, чтобы добавить цвета в ваш сад до весны, сообщает Express.

"Многие семена цветов можно высевать непосредственно в открытом грунте, тогда как более ранние посевы теперь можно высаживать после периода акклиматизации (закаливания) к внешним условиям", - говорят эксперты BBC Gardeners World.

Среди цветов, которые можно высаживать в начале мая, есть вербена, настурции и васильки. Эти цветы обычно предлагают оттенки синего, сиреневого, розового и красного.

видео дня

Вербена

Семена вербены бонариевой (Verbena bonariensis) можно высаживать на улице непосредственно в хорошо подготовленную влажную почву с начала мая. Если высадить ее в открытый грунт в мае, вы можете ожидать цветения уже в июле. В зависимости от того, когда вы высадите эти цветы на улицу, вы можете ожидать цветения вплоть до октября.

Вербена характеризуется высокими, редко облиственными стеблями с яркими лавандовыми цветами на верхушке.

Вербена также известна тем, что привлекает пчел, птиц, бабочек и других опылителей, ведь ее цветы богаты нектаром, пыльцой и семенами для птиц. Растения предпочитают богатые почвы и полное солнце.

Васильки

Васильки известны своими красивыми голубыми цветами, однако май - последний месяц, когда их можно высаживать на улице. Легкие в выращивании, эти выносливые однолетние полевые цветы быстро растут и обещают массу красивых, раскидистых цветков.

Высаживая их в своем саду, убедитесь, что они находятся на солнечном месте с хорошо дренированной почвой. После этого за ними довольно легко ухаживать.

Васильки нуждаются в прореживании, чтобы стимулировать больше цветения, и обязательно поливайте их, когда это необходимо, чтобы поддерживать почву или компост во влажном состоянии. Это особенно актуально в самые жаркие периоды лета.

Настурции

Цветы настурции цветут оранжевыми, красными и желтыми цветами и прекрасно подойдут для тех, кто любит красочный сад. В некоторых случаях вы также найдете цветы настурции в оттенках лососево-розового, малинового и даже с мраморными листьями. Журнал Gardeners World описывает их как "одни из самых быстрых и простых в выращивании однолетних растений". Поскольку их так легко выращивать, они являются отличным проектом для всей семьи, в котором можно принять участие.

Если высадить их в открытый грунт в мае, можно ожидать цветения уже в июне, хотя они могут цвести до октября. Их можно выращивать как вьющееся растение или среди грядок.

Вам также может быть интересно:

Обязательно поливайте растения достаточным количеством воды и высевайте семена в той части сада, которая получает по крайней мере полдня солнечного света.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред