УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Зацветут через несколько недель: 3 вида цветов, которые легче всего выращивать

Юрий Берендий
4 мая 2024, 02:33
37
В мае можно посадить много разных цветов, которые будут радовать вас красотой в течение лета. Эксперты назвали лучшие виды цветов для посадки в мае.
Зацветут через несколько недель: 3 вида цветов, которые легче всего выращивать
3 вида цветов, которые легче всего выращивать в саду - какие цветы посадить в мае / Коллаж Главред, фото: pexels

Наступил май, и для многих цветов это идеальное время для высадки в открытый грунт. Некоторые цветы, высаженные сейчас на улице, зацветут через несколько недель, что делает это время идеальным для того, чтобы добавить цвета в ваш сад до весны, сообщает Express.

"Многие семена цветов можно высевать непосредственно в открытом грунте, тогда как более ранние посевы теперь можно высаживать после периода акклиматизации (закаливания) к внешним условиям", - говорят эксперты BBC Gardeners World.

Среди цветов, которые можно высаживать в начале мая, есть вербена, настурции и васильки. Эти цветы обычно предлагают оттенки синего, сиреневого, розового и красного.

видео дня

Вербена

Семена вербены бонариевой (Verbena bonariensis) можно высаживать на улице непосредственно в хорошо подготовленную влажную почву с начала мая. Если высадить ее в открытый грунт в мае, вы можете ожидать цветения уже в июле. В зависимости от того, когда вы высадите эти цветы на улицу, вы можете ожидать цветения вплоть до октября.

Вербена характеризуется высокими, редко облиственными стеблями с яркими лавандовыми цветами на верхушке.

Вербена также известна тем, что привлекает пчел, птиц, бабочек и других опылителей, ведь ее цветы богаты нектаром, пыльцой и семенами для птиц. Растения предпочитают богатые почвы и полное солнце.

Васильки

Васильки известны своими красивыми голубыми цветами, однако май - последний месяц, когда их можно высаживать на улице. Легкие в выращивании, эти выносливые однолетние полевые цветы быстро растут и обещают массу красивых, раскидистых цветков.

Высаживая их в своем саду, убедитесь, что они находятся на солнечном месте с хорошо дренированной почвой. После этого за ними довольно легко ухаживать.

Васильки нуждаются в прореживании, чтобы стимулировать больше цветения, и обязательно поливайте их, когда это необходимо, чтобы поддерживать почву или компост во влажном состоянии. Это особенно актуально в самые жаркие периоды лета.

Настурции

Цветы настурции цветут оранжевыми, красными и желтыми цветами и прекрасно подойдут для тех, кто любит красочный сад. В некоторых случаях вы также найдете цветы настурции в оттенках лососево-розового, малинового и даже с мраморными листьями. Журнал Gardeners World описывает их как "одни из самых быстрых и простых в выращивании однолетних растений". Поскольку их так легко выращивать, они являются отличным проектом для всей семьи, в котором можно принять участие.

Если высадить их в открытый грунт в мае, можно ожидать цветения уже в июне, хотя они могут цвести до октября. Их можно выращивать как вьющееся растение или среди грядок.

Вам также может быть интересно:

Обязательно поливайте растения достаточным количеством воды и высевайте семена в той части сада, которая получает по крайней мере полдня солнечного света.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы огород лайфхак
Реклама

Главное за день

РФ изменила тактику применения дронов в Украине: в Воздушных силах раскрыли угрозы

РФ изменила тактику применения дронов в Украине: в Воздушных силах раскрыли угрозы

01:05 Украина
США не ожидают обвала обороны ВСУ, Россия не способна на молниеносный прорыв - NYT

США не ожидают обвала обороны ВСУ, Россия не способна на молниеносный прорыв - NYT

00:14 Украина
Диабет и ВИЧ - не помеха для службы: в Минобороны объяснили новые правила мобилизации

Диабет и ВИЧ - не помеха для службы: в Минобороны объяснили новые правила мобилизации

23:13 Украина
Все главные новости

Популярное

В Украине ударят заморозки на Пасху: в каких областях похолодает 19039

В Украине ударят заморозки на Пасху: в каких областях похолодает

Церковный праздник 4 мая: что запрещено делать в Страстную субботу 19021

Церковный праздник 4 мая: что запрещено делать в Страстную субботу

Сын Олега Винника отрекся от сбежавшего артиста - детали 12502

"Сын" Олега Винника отрекся от сбежавшего артиста - детали

Украинцам раздадут деньги на поправку здоровья: кто может рассчитывать на помощь 12148

Украинцам раздадут деньги на поправку здоровья: кто может рассчитывать на помощь

Последние новости

03:45

Самый действенный способ, как избавиться от плохого запаха в туалете: и следа не останется

02:33

Зацветут через несколько недель: 3 вида цветов, которые легче всего выращивать

01:30

РФ собирает две новые армии: Жданов предупредил о 300-тысячном "ударном кулаке"

01:05

РФ изменила тактику применения дронов в Украине: в Воздушных силах раскрыли угрозы

00:14

США не ожидают обвала обороны ВСУ, Россия не способна на молниеносный прорыв - NYT

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
03 мая, пятница
23:13

Диабет и ВИЧ - не помеха для службы: в Минобороны объяснили новые правила мобилизации

23:05

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца

23:03

Поставка истребителей F-16: Мусиенко назвал условия, которые будут указывать на это

21:43

"Очень опасный" сценарий: Кэмерон против того, чтобы "солдаты НАТО убивали россиян"

Реклама
21:03

В странах Европы опустели склады боеприпасов: в Rheinmetall назвали угрозы

21:01

Новый этап войны: РФ готовится к расширению наступления - Зеленский

20:21

Сильнейшие молитвы за детей: что об этом известно и как нужно молитьсяВидео

20:05

Россияне прорвались к селу вблизи Авдеевки и расширяют свой плацдарм - Bild

20:02

"Первый шаг к миру": на саммите мира разработают переговорную позицию и передадут РФ

19:45

В Украину идет похолодание: в каких регионах внезапно упадет температура воздуха

19:20

Деоккупация Донбасса: что потом делать со ждунами?мнение

18:55

Чехия не поддерживает уклонистов: в МИД оценили возможность возвращения мужчин в Украину

18:37

"До конца лета или позже": NYT сообщает о серьезной задержке помощи Украине

18:27

Расстреливал безоружных чеченок: ВСУ ликвидировали известного командира ГРУ

18:24

Известной украинской актрисе диагностировали рак - детали

Реклама
18:24

Чем подкормить лук: хитрый фокус стопроцентно спасет весь урожайВидео

17:50

Видим "отдыхающих" в камуфляже: Плетенчук о попытках РФ захватить остров Нестрига

17:45

Горят разрушенные дома и есть погибшие: ужасные подробности удара по ХарьковуФото

17:30

Нужно ли женщинам надевать платок в церкви: ответ священника удивит многихВидео

17:24

РФ может нанести новый массированный удар: Жданов предупредил, какие города под угрозой

16:59

"Ситуация серьезная": существует угроза окружения на нескольких направлениях - эксперт

16:57

Соломия Витвицкая растрогала кадрами, как провожала любимого на Донбасс

16:42

Больше, чем просто заправка: зачем в салат на самом деле добавляют уксус

16:36

"Каждая успешная операция на поле боя имеет имя", - эксперт рассказал, благодаря кому вокруг Киева появилась водная линия обороны

16:22

Благодатный огонь сходит или нет: что важно знать накануне Пасхи 2024Видео

16:20

Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды

15:59

В Германии масштабный пожар на заводе, где, вероятно, производили ПВО Iris-TВидео

15:57

Стивен Кинг назвал экранизацию, которая оказалась лучше, чем его собственная книга

15:38

"К таким как Ани Лорак": известный украинский певец заступился за Славу Каминскую

15:21

Шольц с сарказмом высказался насчет требований Украины о поставках Taurus - Bild

15:21

РФ потеряла на войне против Украины полмиллиона солдат: во Франции раскрыли потери

15:19

Будут заморозки до -3 градусов: на Украину надвигается похолодание

14:47

Поврежден трамвай, люди под завалами домов: РФ атаковала Харьков КАБами

14:25

"Новости из Одессы заставляют меня плакать": Свитолина не сдержала эмоций

14:20

Что положить в лунку при посадке кабачков: копеечная добавка поразит урожаемВидео

Реклама
13:54

Вынуждены "прятаться": в разведке Британии оценили последствия удара по аэродрому РФ

13:15

Алла Пугачева "спасла" путинистку Настю Ивлееву после "голой" вечеринки

13:15

Что нельзя сажать рядом со свеклой: какие "соседи" будут мешать корнеплоду нормально расти

13:13

Цены на электричество могут скоро подскочить: в Нацбанке сделали мрачный прогноз

13:11

Сроком на 100 лет: Украина и Британия готовят историческое соглашение о партнерстве

12:35

Есть погибшие и раненые: РФ нанесла удар по центру КураховоФото

12:26

Защищал раненого побратима: на фронте погиб известный украинский актер

12:17

Разведка США сказала, в чем "параноидальный страх" Путина

12:02

Что делать, если капает вода из крана: как решить надоевшую проблему

11:53

"Сын" Олега Винника отрекся от сбежавшего артиста - детали

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять