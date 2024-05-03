Что нельзя сажать рядом со свеклой: какие "соседи" будут мешать корнеплоду нормально расти

Свекла является незаменимой на каждой кухне, ведь она является главным составляющим элементом самого популярного национального блюда Украины - борща. Также этот корнеплод добавляют во многие салаты и закуски.
Этот овощ можно готовить многими различными способами - варить, тушить, фаршировать и т.п. Кроме этого, из него даже можно приготовить оладьи и котлеты.
Свекла является неприхотливым растением, поэтому выращивать ее у себя дома несложно. Для этого корнеплода не нужны особые условия. Но всё-таки есть несколько правил, которых стоит придерживаться. В частности, важно знать, что можно посадить рядом со свеклой.
Знание того, что не любит свекла "видеть" возле себя, поможет улучшить рост этого растения и увеличить количество урожая.
Итак, давайте разберемся, какие есть хорошие и плохие соседи свеклы.
Что можно посадить рядом со свеклой
Хорошими соседями для свеклы являются:
- белокочанная капуста,
- чеснок,
- лук,
- бобовые,
- клубника,
- пряные травы,
- цветы.
А вот относительно того, можно ли сажать рядом морковь и свеклу, продолжаются споры. В целом эти два растения нормально могут расти рядом, но они одинаковым образом потребляют питательные вещества из почвы и одинаково ее опустошают. Поэтому можно или нельзя их сажать рядом - это спорный вопрос.
Что нельзя сажать рядом со свеклой
Плохими соседями для свеклы являются:
- горчица,
- кукуруза,
- перец,
- фенхель,
- петрушка,
- шпинат,
- мангольд (свекла листовая).
Что такое мангольд?
Мангольд или свекла листовая – двухлетняя огородная культура. Распространен в средних и южных широтах Европы.
Листья мангольда имеют красную, зеленую или желтую окраску, обусловленную наличием пигментов класса беталаинов. Черешки грубые, сочные, листья большие. Имеет большое сходство с столовой свеклой, что обусловлено ее родством с ней. Корень имеет деревянистый, небольшой.
Производительная ценность растения – это листья и черешки. Листья едят сырыми (в салатах) и отварными, используют для приготовления голубцов и первых блюд. Из листьев готовят борщи, супы, салаты, винегреты, окрошки, бутерброды. Черешки отваривают в подсоленной воде и обжаривают с маслом и сухарями; тушат, маринуют, засаливают (как цветную капусту). Листья квасят отдельно или вместе с капустой, пишет Википедия.
Вас также может заинтересовать:
- Найти орла в горах за 6 секунд смогут лишь единицы: невероятная загадка для сообразительных
- Только единицы найдут ошибку на картинке за 6 секунд: загадка на внимательность
- Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти скрытую букву за 6 секунд
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред