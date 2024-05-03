Что нельзя сажать рядом со свеклой: какие "соседи" будут мешать корнеплоду нормально расти

Некоторые растения являются хорошими соседями для свеклы, а некоторые - плохими. Вторые не "сживутся" с этим корнеплодом на одном участке.

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Что нельзя сажать рядом со свеклой/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Свекла является незаменимой на каждой кухне, ведь она является главным составляющим элементом самого популярного национального блюда Украины - борща. Также этот корнеплод добавляют во многие салаты и закуски.

Этот овощ можно готовить многими различными способами - варить, тушить, фаршировать и т.п. Кроме этого, из него даже можно приготовить оладьи и котлеты.

Свекла является неприхотливым растением, поэтому выращивать ее у себя дома несложно. Для этого корнеплода не нужны особые условия. Но всё-таки есть несколько правил, которых стоит придерживаться. В частности, важно знать, что можно посадить рядом со свеклой.

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Знание того, что не любит свекла "видеть" возле себя, поможет улучшить рост этого растения и увеличить количество урожая.

Итак, давайте разберемся, какие есть хорошие и плохие соседи свеклы.

Что можно посадить рядом со свеклой

Хорошими соседями для свеклы являются:

белокочанная капуста,

чеснок,

лук,

бобовые,

клубника,

пряные травы,

цветы.

А вот относительно того, можно ли сажать рядом морковь и свеклу, продолжаются споры. В целом эти два растения нормально могут расти рядом, но они одинаковым образом потребляют питательные вещества из почвы и одинаково ее опустошают. Поэтому можно или нельзя их сажать рядом - это спорный вопрос.

Что нельзя сажать рядом со свеклой

Плохими соседями для свеклы являются:

горчица,

кукуруза,

перец,

фенхель,

петрушка,

шпинат,

мангольд (свекла листовая).

Что такое мангольд? Мангольд или свекла листовая – двухлетняя огородная культура. Распространен в средних и южных широтах Европы.

Листья мангольда имеют красную, зеленую или желтую окраску, обусловленную наличием пигментов класса беталаинов. Черешки грубые, сочные, листья большие. Имеет большое сходство с столовой свеклой, что обусловлено ее родством с ней. Корень имеет деревянистый, небольшой. Производительная ценность растения – это листья и черешки. Листья едят сырыми (в салатах) и отварными, используют для приготовления голубцов и первых блюд. Из листьев готовят борщи, супы, салаты, винегреты, окрошки, бутерброды. Черешки отваривают в подсоленной воде и обжаривают с маслом и сухарями; тушат, маринуют, засаливают (как цветную капусту). Листья квасят отдельно или вместе с капустой, пишет Википедия.

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