Почему в Австралии ненавидят кроликов - даже не едят

Кролики были завезены в Австралию первыми колонистами еще в 1859 году, и это привело к серьезным последствиям.

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Почему в Австралии ненавидят кроликов / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Сложно поверить, но обычные кролики могут стать проблемой национального масштаба, но так случилось в Австралии. В один прекрасный момент милые существа стали там настоящим врагом народа.

Почему завоз кроликов в Австралию вызвал серьезные проблемы?

Кролики были завезены в Австралию первыми колонистами еще в 1859 году, и это привело к серьезным последствиям. В течение следующих 50 лет они распространились на юго-востоке материка, где активно размножались благодаря своей высокой плодовитости и отсутствию естественных врагов. Однако такое быстрое распространение стало серьезной проблемой для австралийской экосистемы, пишет Википедия.

Сколько раз в год размножаются кролики? Зачастую, кролики размножаются лишь три месяца в году и приносят три помета в год. А в Австралии и Новой Зеландии они плодятся весь год, выдавая до семи пометов. видео дня

Кролики начали поедать растительность, необходимую для выживания местных видов флоры и фауны. Это привело к исчезновению многих видов и разрушению лесов, так как кролики уничтожали молодые побеги деревьев. Даже после смерти взрослых деревьев оставалась мертвая пустошь.

Как решили проблему кроликов в Австралии?

Для борьбы с кроликами были предприняты различные меры, включая строительство заборов. В 1920-1930-х годах были построены ограды из различных материалов, чтобы защитить лесные угодья и сельскохозяйственные культуры от них. Патрулирование заборов было также организовано для поддержания их в хорошем состоянии.

В 1950-х годах был разработан вирус миксоматоза, который целенаправленно распространялся среди кроликов и снизил их численность. В результате заборы потеряли свою значимость как ограничителя численности кроликов.

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