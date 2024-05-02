Почему в Австралии ненавидят кроликов - даже не едят

Сложно поверить, но обычные кролики могут стать проблемой национального масштаба, но так случилось в Австралии. В один прекрасный момент милые существа стали там настоящим врагом народа.
Почему завоз кроликов в Австралию вызвал серьезные проблемы?
Кролики были завезены в Австралию первыми колонистами еще в 1859 году, и это привело к серьезным последствиям. В течение следующих 50 лет они распространились на юго-востоке материка, где активно размножались благодаря своей высокой плодовитости и отсутствию естественных врагов. Однако такое быстрое распространение стало серьезной проблемой для австралийской экосистемы, пишет Википедия.
Сколько раз в год размножаются кролики?
Зачастую, кролики размножаются лишь три месяца в году и приносят три помета в год. А в Австралии и Новой Зеландии они плодятся весь год, выдавая до семи пометов.
Кролики начали поедать растительность, необходимую для выживания местных видов флоры и фауны. Это привело к исчезновению многих видов и разрушению лесов, так как кролики уничтожали молодые побеги деревьев. Даже после смерти взрослых деревьев оставалась мертвая пустошь.
Как решили проблему кроликов в Австралии?
Для борьбы с кроликами были предприняты различные меры, включая строительство заборов. В 1920-1930-х годах были построены ограды из различных материалов, чтобы защитить лесные угодья и сельскохозяйственные культуры от них. Патрулирование заборов было также организовано для поддержания их в хорошем состоянии.
В 1950-х годах был разработан вирус миксоматоза, который целенаправленно распространялся среди кроликов и снизил их численность. В результате заборы потеряли свою значимость как ограничителя численности кроликов.
Вам может быть интересно:
- Нужно совершить важное действие: священник рассказал, почему снятся умершие
- Почему нельзя застилать кровать по утрам: истинная причина удивит многих
- Даже при +40 по Цельсию: почему хитрые немцы не устанавливают кондиционеры
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред