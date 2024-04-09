Как сделать удобрение из картофельных очистков для роз и комнатных цветов

Картофельные очистки являются идеальным удобрением для ваших цветов и других растений.

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Как сделать удобрение из картофельных очистков / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мало кто знает, но очистки от картошки содержат множество питательных веществ, которые могут способствовать росту и развитию растений. Этот органический материал является богатым источником крахмала, органических кислот, жиров, калия, витамина С и соли.

Картофельные очистки являются идеальным удобрением для ваших цветов и других растений.

Как приготовить удобрение для комнатных цветов из картофельных очистков?

Использование картофельных очисток как мягкого удобрения для комнатных растений является также одним из вариантов их использования. Для этого можно приготовить отвар: на 1 литр кипятка следует взять 100-200 грамм кожуры.

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Кожуру картофеля необходимо прокипятить в воде, после чего процедить полученную жидкость. Полученным раствором можно поливать комнатные растения, обеспечивая им щадящую дозу питательных веществ, пишет Agro-market.

Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

Кроме того, сушеные картофельные очистки можно измельчить в мелкий порошок и использовать в качестве удобрения или мульчи для уличных и комнатных растений.

Как компостировать картофельные очистки?

Один из наиболее распространенных методов использования картофельных очисток в садоводстве заключается в их компостировании. Компостирование является отличным способом создания питательной почвы, которая способствует здоровому и сильному росту растений.

Для компостирования картофельных очисток достаточно добавить их в контейнер для компоста вместе с другими органическими материалами, такими как листья, трава и остатки овощей.

Затем контейнер следует плотно закрыть и дать материалам разлагаться со временем, периодически перемешивая для обеспечения правильной аэрации. Полученный компост затем можно использовать для удобрения грядок, горшочных растений и других участков сада.

Особенно благоприятно на картофельные очистки реагируют ягодные кусты, такие как смородина. Посадите картофельные лушпайки вокруг куста ягоды, и результатом будет крупная и сладкая ягода.

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