Слизни будут обходить огород десятой дорогой: какие пищевые отходы надо разложить на грядках

Такие пищевые отходы мы привыкли выбрасывать, а на самом деле они могут пригодиться, если вы ищете способ, как бороться со слизнями народными методами.

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Какие пищевые отходы надо разложить на грядках от слизней/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Слизни на грядках или в саду могут не только раздражать своим присутствием, но и вредить растениям, которые там растут. Есть разные способы, как отпугнуть слизней. Но один из них известен немногим и удивит своей изобретательностью и эффективностью. К тому же такой способ гуманный - слизни останутся живыми, просто будут обходить ваши грядки и сад стороной.

Если вы ищете то, что отпугивает слизней, то стоит обратить внимание на один вид пищевых отходов, который мы привыкли постоянно выбрасывать. Для отпугивания слизней можно воспользоваться растолченной яичной скорлупой, отмечают эксперты Rentokil, пишет The Mirror.

"Измельченная яичная скорлупа является отличным домашним средством от слизней. Это потому, что слизни не любят передвигаться через острые предметы, хотя это не невозможно для них, они просто предпочитают обходить такие предметы", - отмечается в онлайн-блоге Rentokil. видео дня

Когда вы использовали яйца для приготовления пищи, их скорлупу можно измельчить на кусочки и разбросать вокруг грядок, сада или отдельно вокруг определенных растений, которые вы хотите защитить от слизней.

Такая процедура может иметь еще одно положительное последствие - кальций, который содержится в яичной скорлупе, может принести пользу почве, снижая ее кислотность, что очень хорошо скажется на росте растений.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Какие растения можно выращивать совместно/ Инфографика: Главред

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