УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Слизни будут обходить огород десятой дорогой: какие пищевые отходы надо разложить на грядках

Алёна Воронина
9 мая 2024, 12:10
290
Такие пищевые отходы мы привыкли выбрасывать, а на самом деле они могут пригодиться, если вы ищете способ, как бороться со слизнями народными методами.
Капуста, девушка, огород
Какие пищевые отходы надо разложить на грядках от слизней/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Слизни на грядках или в саду могут не только раздражать своим присутствием, но и вредить растениям, которые там растут. Есть разные способы, как отпугнуть слизней. Но один из них известен немногим и удивит своей изобретательностью и эффективностью. К тому же такой способ гуманный - слизни останутся живыми, просто будут обходить ваши грядки и сад стороной.

Если вы ищете то, что отпугивает слизней, то стоит обратить внимание на один вид пищевых отходов, который мы привыкли постоянно выбрасывать. Для отпугивания слизней можно воспользоваться растолченной яичной скорлупой, отмечают эксперты Rentokil, пишет The Mirror.

"Измельченная яичная скорлупа является отличным домашним средством от слизней. Это потому, что слизни не любят передвигаться через острые предметы, хотя это не невозможно для них, они просто предпочитают обходить такие предметы", - отмечается в онлайн-блоге Rentokil.

видео дня

Когда вы использовали яйца для приготовления пищи, их скорлупу можно измельчить на кусочки и разбросать вокруг грядок, сада или отдельно вокруг определенных растений, которые вы хотите защитить от слизней.

Такая процедура может иметь еще одно положительное последствие - кальций, который содержится в яичной скорлупе, может принести пользу почве, снижая ее кислотность, что очень хорошо скажется на росте растений.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Какие растения можно выращивать совместно
Какие растения можно выращивать совместно/ Инфографика: Главред

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород интересные новости вредители
Реклама

Главное за день

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает

13:45 Синоптик
СБУ ударило по военному аэродрому и по двум НПЗ на Кубани - СМИ

СБУ ударило по военному аэродрому и по двум НПЗ на Кубани - СМИ

13:11 Мир
Рада приняла закон, который в разы повышает штрафы для уклонистов

Рада приняла закон, который в разы повышает штрафы для уклонистов

10:58 Украина
Все главные новости

Популярное

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату 67287

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату

Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали 33989

Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина 33418

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна 18923

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна

Последние новости

13:40

"Были погрешности": Джамала оценила шансы Украины на победу в Евровидении-2024

13:32

"Олененок" на Netflix: настоящая Марта раскрыла свою личность

13:11

СБУ ударило по военному аэродрому и по двум НПЗ на Кубани - СМИ

13:01

Забытый рецепт из детства: салат с "Мивиной" - родные тарелки оближутВидео

12:39

"Путин в меня выстрелил": невероятная история пенсионерки с Черниговщины, потерявшей ногу

Тарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и КазахстанеТарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и Казахстане
12:32

Евровидение 2024: букмекеры резко подняли Украину в рейтинге перед вторым полуфиналомВидео

12:27

Парень быстро женился и через 12 дней узнал, что его возлюбленная - мужчинаВидео

12:10

Слизни будут обходить огород десятой дорогой: какие пищевые отходы надо разложить на грядках

12:08

Павел Зибров показал, как выглядит Ирина Билык без макияжа - детали

Реклама
11:57

Похудела на 30 кг, убрав этот продукт: как теряла вес Кардашьян после родов

11:19

Зачем Путин хочет остановить войну: эксперт назвал условие для переговоров

11:15

Церковный праздник 10 мая: что категорически запрещено делать в Светлую пятницу

10:58

Рада приняла закон, который в разы повышает штрафы для уклонистов

10:57

ВР уволила вице-премьера Кубракова: Мининфраструктуры хотят разделить пополам

10:49

Китайский гороскоп на завтра 10 мая: Драконы - держите язык за зубами, Козлам - срыв планов

10:44

В Раде рассказали, придется ли идти в ТЦК после электронного кабинета: нардеп "напугал" украинцев

10:31

Кейт Миддлтон встретится с принцем Гарри в Лондоне при одном условии

10:09

РФ снова атакует Украину "Калибрами": в ВСУ рассказали о проблемах оккупантов

10:02

Некоторым украинцам дадут деньги на коммуналку: кому подняли суммы из-за атак РФ

09:52

"Бьют, пока ПВО ослаблена": в ISW объяснили цели последних ракетных ударов РФ по Украине

Реклама
09:51

Евровидение-2024 второй полуфинал: где смотреть и кто выступит

09:35

Мужчина провалил собеседование в первые пять минут: как ему это удалось

09:22

Италия передаст Украине новый пакет военной помощи, куда войдет система ПВО SAMP/T

09:21

Гороскоп на завтра 10 мая: Ракам - токсичные отношения, Весам - тупик в карьере

09:00

Страны Запада отзывают дипломатов из России: чего ждать Украине

08:59

"Он точно крякнет": бывшая жена Остапчука заскочила в дом, куда ведущий привел молодую жену

08:51

"Украина не просила введения войск НАТО": Столтенберг назвал единственный способ остановить РФ

08:18

ВСУ держатся на грани сил: оккупанты продвинулись в районе Веселого - DeepState

08:10

Почему РФ выбрала новую тактику обстреловмнение

08:03

Как легко почистить вертикальные жалюзи: способ, о котором знают единицы

08:02

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина

07:30

Дроны атаковали нефтебазу под Анапой в РФ: вспыхнул мощный пожарВидео

06:47

Российские дроны атаковали Одесчину: сколько сбито и что известно о последствиях

06:10

Минский вождь Лукашенко начал словесно угрожать оружиеммнение

05:55

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 5 секунд найти панду

05:32

Россия готовит многовекторное наступление: Коваленко раскрыл масштабные планы оккупантов

04:45

РФ хватит сил еще на 1,5-2 года войны: Коваленко оценил запас прочности оккупантовВидео

04:00

Россия атаковала Украину новейшей Х-101: эксперт раскрыл, что это значит

03:30

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна

03:00

Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда

Реклама
02:20

"Танков достаточно много": Коваленко рассказал о серьезном давлении россиян на фронтеВидео

01:40

Нужно найти пять звезд среди моря цветов за 5 секунд - очень сложная головоломка

00:49

Мурат Налчаджиоглу накинулся на бывшего продюсера Ани Лорак

00:11

Мальдивы отвергают балерину: Волочкова чуть не утонула в шторм

00:09

США готовят Украине новые пакеты военной помощи - Госдеп

08 мая, среда
23:56

Прогресс России очень ограничен: топ-генерал НАТО раскрыл шансы Украины на победу

23:12

РФ изменила тактику ударов по украинским энергообъектам - Укрэнерго

22:43

Россияне прорвались в Красногоровку: ВСУ заблокировали врага - Волошин

22:38

Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали

22:34

Число 71 среди 77 увидят только самые внимательные: сложная загадка с "изюминкой"

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять