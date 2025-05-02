Чем лучше подкармливать помидоры после высаживания: минералы и народные способы

Подкормка помидоров после высадки нужна для роста. Как лучше подкормить помидоры органикой или минеральными удобрениями.

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Чем лучше подкармливать помидоры? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какими минеральными удобрениями лучше подкормить помидоры

Какие народные средства подойдут для подкормки

Сразу после высаживания помидоров их не желательно беспокоить. В этот период рекомендуется даже воздержаться от полива в течение 7-10 дней. Это позволяет растениям быстрее адаптироваться к новому месту и начать наращивать корневую систему. Впервые подкармливать помидоры можно через 14 дней, и лишь в том случае, если не проводилась подготовка почвы или растения имеют ослабленный вид. Главред рассказывает о лучших вариантах подкормки помидоров.

Какие минеральные удобрения подойдут для подкормки помидоров

На канале "Тепличные дела" рассказывают, какими минеральными удобрениями лучше подкармливать помидоры:

Нитроаммофоска (слабый раствор): на 10-15 кустов нужно одно ведро воды и одна столовая ложка удобрения.

на 10-15 кустов нужно одно ведро воды и одна столовая ложка удобрения. Раствор удобрений: 15 г калийных удобрений, 25 г азотных и 40 г фосфатных на одно ведро воды (поливать из расчета 600-700 мл раствора на один куст).

15 г калийных удобрений, 25 г азотных и 40 г фосфатных на одно ведро воды (поливать из расчета 600-700 мл раствора на один куст). Кроме того, можно использовать биоальтернативу минеральным удобрениям:

"Зеленое" удобрение из сорняков (крапива, одуванчик, сидераты): ведро наполнить измельченными растениями на треть, залить водой, плотно накрыть крышкой и оставить на 10 дней. После брожения приготовить настой в соотношении 1:10.

ведро наполнить измельченными растениями на треть, залить водой, плотно накрыть крышкой и оставить на 10 дней. После брожения приготовить настой в соотношении 1:10. Органические удобрения с дрожжами: пригоршня золы, 500 г куриного помета или навоза, 300 г молочной сыворотки, 100 г дрожжей, несколько килограммов измельченного одуванчика или крапивы. Залить 10 л воды и настоять 1-2 недели (затем разводить водой 1:10).

пригоршня золы, 500 г куриного помета или навоза, 300 г молочной сыворотки, 100 г дрожжей, несколько килограммов измельченного одуванчика или крапивы. Залить 10 л воды и настоять 1-2 недели (затем разводить водой 1:10). Куриный помет или навоз: настой разводят в воде в соотношении 1:10.

Также можно использовать готовые биоудобрения, которые продаются в специализированных магазинах. Народные средства допустимо сочетать с минеральными удобрениями для достижения лучшего результата. Если вы заметили, что помидоры перестали расти, подкормку можно повторить через две недели.

Чем подкормить помидоры в период второго соцветия

В период, когда на кустах начинает формироваться второе соцветие, растениям нужны фосфор и калий. Если этих элементов не хватает в почве, следует внести удобрения.

Двойной суперфосфат и сульфат калия: на 10 л воды - 1 ст. ложка суперфосфата и 1 ч. ложка сульфата калия (раствора хватит на 10 кустов).

на 10 л воды - 1 ст. ложка суперфосфата и 1 ч. ложка сульфата калия (раствора хватит на 10 кустов). Специальные микроудобрения для помидоров: следует внимательно ознакомиться с инструкцией от производителя.

Народные средства для второй подкормки:

Куриный помет или навоз (на 10 л воды).

Органические удобрения с дрожжами (аналогично описанному выше).

Настой из золы: 2 стакана золы на 10 л воды, настоять двое суток, перед использованием процедить.

2 стакана золы на 10 л воды, настоять двое суток, перед использованием процедить. Отвар из луковой шелухи: на 2 л воды - 1 л шелухи, кипятить 10-15 минут, процедить и развести в ведре воды.

на 2 л воды - 1 л шелухи, кипятить 10-15 минут, процедить и развести в ведре воды. Настой из банановых кожуры: 2-3 кожуры измельчить, залить 1 л воды, настоять 2-3 дня.

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О канале "Тепличные дела" Канал создан в 2020 году. Сейчас подписчиками являются почти 63 тысячи пользователей. На канале мужчина Алексей размещает видео о тепличном бизнесе, огороде и садоводстве, в которых рассказывает все о выращивании огурцов, помидоров, перца, баклажанов, капусты и зелени.

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