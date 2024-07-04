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Полноценный огород дома: как вырастить помидоры на балконе

Анна Косик
4 июля 2024, 17:24
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Казалось, собственным огородом могут похвастаться только владельцы частных домов, однако это не так. Каждый может даже в квартире вырастить вкусные помидоры.
Огород на подоконнике, помидоры
Как вырастить огород с помидорами на балконе / Коллаж: Главред, фото: flickr

В последнее время все больше людей хотят потреблять эко-продукты, но в супермаркетах цена на них несколько "кусается". И если владельцы домов спокойно собирают органический урожай у себя под домом, то жители квартир чувствуют себя в проигрыше. А это зря, ведь опытная садовод Наталья Подлесная и эксперт Лариса Серединская в эфире "Сніданок 1+1" рассказали, что даже в квартире можно посадить шикарный огород.

Главное знать, какие именно сорта растений могут дать хороший урожай даже на подоконнике или балконе. Для "зеленого участка" в квартире не подойдут обычные сорта овощей, зато нужно выбирать карликовые или балконные. Относительно средств против жуков - в квартирных условиях они совершенно не нужны, ведь растения будут изолированы от почвенных вредителей. Эксперт советует для базового огорода дома выбирать в частности помидоры черри, перец, кинзу, петрушку и укроп.

Как вырастить помидоры на балконе

Для того, чтобы собрать урожай балконных помидоров, нужно всего лишь регулярно их поливать теплой водой, около 25 градусов по мере подсыхания почвы. Кроме этого томаты для хорошего роста и обильного плодоношения требуют большого количества солнечного света. При этом от прямых лучей их стоит прикрывать только в очень жаркую погоду.

Смотрите видео, как вырастить на балконе помидоры, перец и зелень:

Как вырастить перец на подоконнике

Перец в квартире тоже не требует такого ухода, как на огороде. В первые 2-3 дня после появления всходов поливать рассаду не следует, и только когда развернутся семядольные листочки, рассаду начинают поливать теплой водой, около 30 градусов.

Для перца в домашних условиях очень важна хорошая вентиляция, но это не может быть холодный воздух из форточки. Перец также может страдать от перегрева. Чтобы это предотвратить, можно установить щиты из фольги, картона или фанеры.

Как вырастить зелень в квартире

Если говорить о рассаде зелени на балконе или подоконнике, то наиболее прихотлива в квартирных условиях она к свету. Поэтому лучшим временем для посева будет весна. Если же вы решили сажать зелень в другое время года, позаботьтесь о дополнительном свете для растений, иначе урожая может не быть. Если же вы все сделаете правильно, уже через 1,5-3 месяца у вас будет первый результат.

Что за проект "Сніданок з 1+1"

"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1. Выходит по будням. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире, сообщает "Википедия".

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