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Чего не хватает помидорам, если желтеют листья: чем покормить растения и спасти урожай

Анна Ярославская
2 июля 2024, 10:56
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Что делать, когда желтеют листья на помидорах? Обычно всего одна-две подкормки могут исправить ситуацию и вылечить растения.
Помидоры
Чего не хватает помидорам, когда желтеют листья / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Пожелтение листьев помидоров может свидетельствовать о том, что растению не хватает определенных микро- или макроэлементов. Что делать, когда желтеют листья на помидорах, и чем именно их нужно подкормить в том или ином случае?

К слову, многие огородники часто жалуются, что цветы на помидорах начинают активно осыпаться. Если вам интересно, почему опадает завязь у томатов и что с этим делать, читайте материал: У томатов опадают цветы: в чем причина и что нужно сделать, чтоб спасти урожай.

Почему желтеют листья на помидорах?

Причин пожелтения листьев томата очень много, поэтому однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Среди прочего, это может быть и нехватка определенных элементов, и заболевания, и вредители.

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Например, если пожелтели прожилки на нижних листьях, это говорит о нехватке магния. В какой именно подкормке нуждается растение, можно определить по по виду листьев, ствола или плодов.

Обычно всего одна-две подкормки могут исправить ситуацию и вылечить растения. В результате они будут продолжать давать хороший урожай.

Как определить по листьям томатов, что им не хватает

Азот – это самый главный элемент питания, который необходим растению для наращивания зеленой массы. При его недостатке ствол у томата будет очень тонким, а нижние листья - желтыми, поскольку растение берет азот из нижних листьев и перераспределяет его в верхнюю точку роста.

Желтым лист становится постепенно, сначала он имеет светло-зеленый цвет, а потом желтеет. Причем желтизна будет распределяться равномерно по листу.

Подкармливать растения азотом нужно преимущественно в стадии вегетации, когда еще нет налива плодов у растения.

Восполнить недостаток азота можно при помощи аммиачной селитры, мочевины, сульфата аммония либо комплексного удобрения с высоким содержанием азота.

Обратная сторона удобрения растения азотом – это "жирование" томата. Если его перекормить азотом, то растение будет иметь очень толстый ствол, крупные листья и пышную зеленую массу.

Когда выкручивает верхнюю точку роста листья томатов, то это также является признаком жирования томата.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо прекратить абсолютно все подкормки, которые содержат в себе азот. Также поможет пасынкование, удаление всего лишнего, в том числе нижних листьев. Также можно подкормить растения сульфатом калия или монофосфатом калия.

Почему у томатов листья становятся фиолетовыми?

Если листья томата с обратной стороны становятся фиолетового цвета, это сигнализирует о том, что растению не хватает фосфора. В этом случае необходимо срочно давать подкормку минеральными удобрениями, которые содержат этот элемент.

Чего не хватает помидорам, если желтеют листья

Недостаток калия проявляется пожелтением краев листа. В следующей стадии он начинает отмирать.

Как только появились первые симптомы, необходимо обязательно давать сульфат калия, монофосфат калия либо другое комплексное удобрение, где калия больше в процентном соотношении, чем других микроэлементов.

Магниевый хлороз или нехватка магния у томатов начинается с пожелтения прожилок листьев. В запущенной стадии лист начинает отмирать.

В этом случае для подкормки подойдет магний бор для томатов. Например, магниевая селитра или сульфат магния.

Если помидорам не хватает кальция, они начинают чернеть снизу - развивается заболевание под названием вершинная гниль.

Про подкормку кальцием нельзя забывать и еще в стадии вегетации давать любое удобрение, где кальций находится в доступной форме для растения. Например, это может быть кальциевая селитра.

Нехватка серы выглядит очень похоже, как и нехватка азота - желтеют преимущественно нижние листья.

Недостаток серы восполняется такими удобрениями как сульфат магния, сульфат калия, сульфат аммония.

Железный хлороз - еще одна причина пожелтения листьев помидор. Он отличается от магниевого хлороза: листья начинают желтеть обычно с середины листовой пластины. Сначала они становятся светло-зелёного цвета, затем - уже более жёлтого.

При таких симптомах недостаток можно восполнить таким удобрением как хелат железа. Подкормку можно провести простым опрыскиванием по листу. Также можно использовать любое комплексное удобрение, которое содержит железо.

Недостаток бора похож на вирусное заболевание. В этом случае верхние листья начинает выкручивать. Они становятся ненормального, очень маленького размера.

После правильных подкормок растение начинает приобретать нормальную форму, появятся новые крупные, нормальные, здоровые листья.

Бор очень важен для завязывания плодов у томата. При его недостатке завязи обычно желтеют и осыпаются. Причем первые кисточки могут быть нормальными, а следующие начинают сбрасывать лишние завязи.

Удобрение, которое можно применять: магний бор, борная кислота, кальций бор, комплексное удобрение, которое содержит в своем составе бор.

Как правильно рассчитать дозировку удобрения

Если вы нашли какой-то симптом у томатов, то необходимо взять нужное удобрение и ориентироваться на дозировки, которые предлагает производитель. Обычно это 10 грамм на 10 литров воды.

Удобрение вносится под корень. После этого за растением наблюдают в течение 5-7 дней. Если улучшений нет, подкормку стоит повторить в такой же пропорции.

Ранее Главред писал, что сажать с помидорами для щедрого урожая - назван список хороших и опасных соседей.

Что такое помидор?

Томат или помидор — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

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