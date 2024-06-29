У томатов опадают цветы: в чем причина и что нужно сделать, чтоб спасти урожай

Существуют несколько секретов, что нужно сделать с томатами, чтобы все цветки опылялись и на них появились плоды.

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Что делать, если у томатов опадают цветы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Многие огородники часто жалуются, что цветы на помидорах начинают активно осыпаться. Почему же опадает завязь у томатов и что с этим делать.

Существуют несколько секретов, что нужно сделать с томатами, чтобы все цветки в цветочной кисти опылялись и на них появились плоды. Детали раскрыли на Youtube-канале Корисне TV.

Также щедрый урожай зависти от правильного полива. Подробнее читайте в материале: 3 самых главных совета, как правильно поливать помидоры: опытная хозяйка рассказала секреты.

Почему опадает завязь у томатов

Прежде всего нужно разобраться в строении растения, чтобы понять, почему томаты в теплице отлично цветут, но потом цветки просто опадают, а урожая практически нет.

На фото ниже вы видите цветок томатов:

Цифрой 1 обозначены тычинки, сросшиеся в конус, а цифрой 2 обозначено рыльце пестика - оно находится внутри. Сам цветок томатов является двуполым, то есть самоопыляется.

Почему же тогда не завязываются плоды? Всё очень просто. Дело в том, что когда вы выращиваете томаты в теплице, там нет никакого опылителя. Например, пчел, которые садятся на цветок и могли бы его встряхнуть - именно таким образом пыльца из тычинок попадет в пестик.

Также в теплице нет ветра, который может сыграть роль опылителя. И потому пыльца вызревает, но не попадает в пестик. А если нет опыления, цветки просто опадают.

Что делать, если у томатов опадают цветы

Выполнить нужно очень простое действие. Каждое утро, когда вы заходите в теплицу (пыльца вызревает утром), нужно подойти к каждому кусту и постучать по подвязочной веревке. В результате такого сотрясения пыльца легко опылит каждый цветок в цветочной кисти.

Также можно постучать по самому стволу растения, но не очень сильно, чтобы не навредить ему.

Делать эту процедуру нужно не один раз за сезон, а каждое утро. Дело в том, что томаты растут вверх, образуются новые цветочные гроздья и продолжается цветение, поэтому и опыление нужно постоянное.

Такие простые действия помогут вам вырастит настолько большой урожай томатов, что вы не будете знать, куда его девать.

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Смотрите видео - Что делать, чтобы появились завязи на помидорах:

Как часто поливать томаты во время цветения

Причина, по которой у томатов опадают цветы, может крыться в поливе. В период цветения помидоров нужно соблюдать определенные правила.

Если влаги слишком много, помидоры начнут сбрасывать цветы. Поэтому контролируйте влажность почвы, чтобы она не пересыхала и была не слишком влажной.

Чем обработать помидоры, чтобы была хорошая завязь

Недостаток подкормки также может привести к тому, что цветы на помидорах будут сохнуть и опадать. В частности, опадение завязей - признак недостатка бора.

Решить эту проблему можно при помощи обычной борной кислоты. Для внекорневой подкормки 10 г препарата необходимо развести в 10 л горячей воды, охладить раствор и опрыскивать им растения.

Есть еще более простой способ подкормки томатов бором. Для этого 0,2 г борной кислоты нужно развести в литре воды и полить растение под самый корень, стараясь не затрагивать листья и стебель.

Ранее Главред писал, что сажать с помидорами для щедрого урожая - назван список хороших и опасных соседей.

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