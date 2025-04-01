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Урожай будете собирать ведрами, если посадить помидоры рядом с одним растением

Марина Фурман
1 апреля 2025, 01:52
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Вредители будут обходить десятой дорогой.
помидоры
Какие самые лучшие "соседи" томатов? / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что посадить рядом с помидорами
  • Какие цветы отпугивают вредителей

Ничто не может быть лучше, чем сорвать с грядки крупные, сочные, домашние помидоры и сделать "летний" салат. Однако, если неправильно ухаживать за растением, то можно вовсе остаться без урожая. Главред узнал, какие цветы посадить возле помидоров, чтобы вредители не съели ваши плоды.

Лора Остин, эксперт из Secret Garden Landscapes, поделилась простым методом борьбы с вредителями томатов. Она рекомендует просто посадить бархатцы возле культуры, передает портал Express.co.uk.

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"Вы когда-нибудь замечали сильный запах бархатцев? Запах помогает отпугивать вредителей", - сказала женщина.

Ученые выяснили, что бархатцы на самом деле выделяют газообразное химическое соединение, которое называется лимоненом, и является основным компонентом масла цитрусовых кожуры.

Этот запах отпугивает большинство вредных насекомых, таких как тля и белокрылка, а также отгоняет соседских котов от посевов помидоров.

Однако аромат бархатцев не отпугивает слизней и улиток, поскольку они любят грызть цветы с высоким содержанием влаги. Зато растения используют как приманку, чтобы поймать вредителей "на горячем".

Кроме того, эти цветы привлекают пчел и бабочек, которые помогают опылять помидоры. В результате вы получите отличный урожай летом.

Как посадить бархатцы с томатами?

Все, что вам нужно сделать, это посадить небольшую группу бархатцев на расстоянии от 50 см до 45 см от ваших томатов.

И цветы, и помидоры можно высаживать примерно в одно и то же время. Помните, что помидоры и бархатцы обожают солнечные лучи, поэтому грядки под деревьями - не лучшее решение.

Если вы выращиваете в своем саду фасоль, морковь, огурцы или клубнику, бархатцы помогут отпугнуть вредителей.

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