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Рядом с какими растениями посадить помидоры: лучшие соседи томатов

Марина Фурман
27 марта 2025, 14:30
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Если придерживаться простых советов, то урожай с грядок будете носить ведрами.
помидоры
Почему важно выбирать правильных "соседей" для помидоров? / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что посадить возле помидоров
  • Когда высаживать растения в открытый грунт

Если вы решили посадить помидоры на грядке, важно помнить не только о выборе сорта растения и правилах ухода за томатами, но и о "соседях" на грядке, которые могут влиять на их рост. Главред выяснил, для того, чтобы получить отличный урожай помидоров, рассаду нужно сажать в грунт рядом с 4 растениями.

Портал Express.co.uk передает, если посадить томаты возле "правильных" соседей, то вы создадите условия для их здорового роста и защитите от вредителей.

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Прежде всего специалисты рекомендуют пересаживать рассаду помидоров в открытый грунт, когда земля прогреется, а заморозки окончательно отступят. Минусовая погода ночью может быть фатальной для вашего молодого урожая.

Также важно обеспечить саженцы томатов питательными веществами.

Специалисты считают, что безторфяной компост является лучшим выбором, поскольку он содержит жизненно важные питательные вещества и устойчивые органические материалы, такие как древесные отходы, кора и кокосовая койра, которые способствуют сильному росту.

Что можно сажать рядом с помидорами в открытом грунте

Белокрылка и тля могут свести на нет ваш тяжелый труд, но правильный выбор "соседей" для томатов поможет держать их как можно дальше. Специалисты рекомендуют посадить помидоры рядом с бархатцами, чтобы защитить от белокрылки, или посадите рядом базилик, чтобы бороться с тлей.

Эти растения не только защитят ваш урожай, но и добавят аромата и ярких цветов вашему саду.

Благодаря сильному аромату чеснок и лук также прекрасно отпугивают вредителей, поэтому будут прекрасными соседями для ваших томатов.

Также помните, что помидоры требуют много света, поэтому не рекомендуется высаживать их в тени.

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