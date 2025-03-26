Урожайный и с отличным вкусом: опытная огородница назвала самый лучший сорт свеклы

Свекла Боро F1 - сладкая, сочная, идеальная для борща. Как выращивать этот гибрид дома, чтобы получить вкусный и полезный урожай.

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Какой сорт свеклы самый лучший / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какой сорт свеклы самый лучший для домашней посадки

Как выращивать свеклу

Почему свекла бывает не сладкая

Некоторые сорта столовой свеклы считаются лучшими для домашней посадки, ведь они имеют выраженные вкусовые качества и повышенную сладость. Однако, кроме сорта, очень важна и почва, в которой будет выращиваться свекла. Какой сорт свеклы хороший, какой сорт свеклы быстро варится и хорошо подходит для борща, поможет разобраться Главред.

Гибрид свеклы Боро F1 - лучший вариант для домашней посадки

Высокоурожайный гибрид столовой свеклы Боро F1, который имеет качественные корнеплоды и достаточно долго хранится, советуют сеять на YouTube-канале "Огородница из Одессы".

Боро - это среднеспелый гибрид свеклы, выведенный в Нидерландах. Вегетационный период составляет 110-115 дней. Этот гибрид характеризуется высокой урожайностью, имеет хорошую устойчивость к стрелкованию, резким перепадам температуры и таким заболеваниям, как церкоспороз и альтернариоз.

Свекла Боро формирует растение со средней вертикальной розеткой листьев. Корнеплоды имеют округлую форму, выровненные, гладкие, с темно-красной кожурой и мякотью без колец. Кожура очень тонкая, ее легко снять как в сыром виде, так и после термической обработки. Мякоть сладкая и сочная, содержит большое количество сахаров.

Гибрид свеклы Боро имеет хороший товарный вид, предназначен как для переработки, так и для длительного хранения. Подходит как для реализации корнеплодов, так и для пучковой продукции.

Как выращивать

Этот гибрид можно выращивать в различных агроклиматических условиях Украины с возможностью механизированного сбора урожая. Для посева свеклы рекомендуют выделять участки, которые хорошо освещены и имеют плодородную почву с нейтральной или слабощелочной реакцией почвенного раствора. Кислая и тяжелая почва не пригодна для выращивания свеклы.

Лучшими предшественниками для этой культуры являются картофель, огурцы, лук и капуста. Семена высевают в открытый грунт, начиная с третьей декады апреля и до конца июня. Оптимальная глубина заделки семян - 1-1,5 см.

После появления всходов нужно провести прореживание. Дальнейший уход за свеклой включает удаление сорняков, рыхление почвы и полив.

Почему свекла не сладкая

Свекла любит землю, богатую органическими веществами, хорошо разрыхленную, чтобы обеспечить достаточный доступ воздуха к корневой системе. Поэтому на участок, выделенный под свеклу, еще с осени вносят перегной. Если почва глинистая, ее нужно разрыхлить, например, добавить песок и хорошо перекопать.

Если земля будет слишком плотной, корнеплоды будут иметь горьковатый привкус. Свекла требовательна к влаге в начале вегетации и во время роста корнеплодов. Если растение будет расти в сухом месте, то корнеплод, как и на плотной почве, вырастет горьким.

Как быстро сварить свеклу

Помытую свеклу залить холодной водой так, чтобы жидкость покрывала ее на палец выше. Воду солить не нужно.

Как только вода закипит, варить на среднем огне полчаса. Затем горячую воду слить и залить свеклу холодной водой. По мере нагревания воды ее нужно сливать и заменять новой холодной.

Такой способ позволяет свекле дойти до готовности, сохраняя при этом больше витаминов.

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О канале "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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