Как сеять огурцы - проверенный способ для быстрого урожая

Как вырастить огурцы и получить хороший урожай: выбор семян, уход за рассадой и пересадка в открытый грунт.

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Как посеять огурцы, чтобы были раньше / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как правильно посеять огурцы на рассаду

Как посадить огурцы, чтобы получить ранний урожай

Часто огурцы сеют с середины апреля до середины мая. В таком случае сбор урожая возможен до конца лета. Огурцы не переносят низких температур, поэтому сеять их слишком рано не стоит. Однако существуют способы, позволяющие получить урожай уже в начале лета или даже в мае. Нужно лишь учесть определенные особенности этого растения. Главред поможет вам в этом разобраться.

Как правильно посеять огурцы на рассаду

Лучше всего высевать по одному семени в небольшой горшок, чтобы потом не пришлось прореживать всходы.

На начальном этапе прекрасно подойдет пустая упаковка из-под яиц с углублениями. Сеянцы могут вырасти довольно крупными еще до того, как вы сможете пересадить их в открытый грунт. Поэтому, когда семена прорастут, саженец нужно пересадить вместе с комом земли в горшок большего размера. Это позволит рассаде образовать дополнительные корешки и укрепиться перед пересадкой в открытый грунт.

Высадка молодых саженцев

Примерно через месяц после посева рассады над первыми двумя листочками появится вторая пара листьев - это означает, что саженцы уже готовы к пересадке в грунт. Перед высадкой их стоит закалить, выставляя на улицу на несколько часов в солнечный день.

Поскольку в этот период погода еще нестабильна, рассаду огурцов можно высадить в теплицу, что позволит получить первые плоды уже через две-три недели. Сроки высадки зависят от возможности обогрева теплицы, материала ее покрытия и дополнительного утепления в случае похолодания.

Как посадить огурцы, чтобы были раньше

На YouTube-канале "Тепличные дела" рассказывают, как высаживать саженцы огурцов в теплице. Автор видео использует обычные пакеты, обрезает у них дно и заполняет почвой. В покупной грунт добавляет перегной и тщательно перемешивает, чтобы торф не был слишком легким и не пересыхал слишком быстро. В каждый импровизированный горшок (пакет) насыпает полученную смесь примерно наполовину, добавляет горсть удобрения на основе куриного помета, затем высаживает рассаду огурца вместе с комом земли и досыпает почвой.

После высадки саженцы необходимо хорошо полить. Также автор видео привязывает побеги к верхней части теплицы, чтобы они имели опору для роста.

Выбор семян

Стоит выбирать те сорта семян, которые будут подходить для вашей климатической зоны. На сегодняшний день существует большое количество скороспелых гибридов огурцов, которые имеют повышенную морозостойкость и устойчивость к заболеваниям. Очень важно определить заранее, где будут выращиваться весенние ранние сорта огурцов. Для открытого грунта подойдет любой сорт, в соответствии с погодными условиями. Для теплицы же необходимо выбрать партенокарпический и самоопыляемый сорт и гибрид.

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О канале "Тепличные дела" Канал создан в 2020 году. Сейчас подписчиками являются почти 63 тысячи пользователей. На канале мужчина Алексей размещает видео о тепличном бизнесе, огороде и садоводстве, в которых рассказывает все о выращивании огурцов, помидоров, перца, баклажанов, капусты и зелени.

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