Посевной календарь на апрель 2025: что нужно успеть посадить

Вы узнаете:
- Благоприятные дни для посадки в апреле 2025
- Благоприятные дни для садовых работ в апреле
В апреле в самом разгаре садово-огородные работы. Посевной календарь на апрель 2025 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.
Фазы Луны в апреле 2025
Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.
- Убывающая луна 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля
- Новолуние 26, 27, 28, 29 апреля
- Растущая луна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 апреля
- Полнолуние 11, 12, 13, 14 апреля
Благоприятные дни для посадки в апреле 2025
Томаты — 4, 6, 8, 17, 24, 25
Огурцы — 4, 6, 8, 17, 24, 25
Перец (горький, сладкий) — 4, 6, 17, 24, 25
Лук на зелень (перо), лук-севок — 1, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 29
Лук на репку, чеснок, хрен — 1, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 29
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 1, 4, 6, 8, 15, 16, 19, 24, 25, 29
Баклажаны — 4, 6, 8, 17, 24, 25
Кабачки, патиссоны, тыква — 4, 6, 8, 17, 24, 25
Картофель, топинамбур — 1, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 29
Земляника, клубника — 2, 3, 24, 25, 30
Горох, бобы, фасоль — 1, 2, 3, 19, 29, 30
Редис, редька, дайкон — 1, 4, 6, 9, 10, 11, 19, 24, 25, 29
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 1, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 29
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 4, 6, 24, 25
Бахчевые — 1, 19, 29
Лунный посевной календарь
Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в апреле 2025
Однолетние цветы — 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 30
Двулетние и многолетние цветы — 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 30
Луковичные и клубневые цветы — 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 30
Комнатные растения — 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 30
С вьющимися стеблями — 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 30
Благоприятные дни для садовых работ в апреле
Пересадка и пикировка растений — 9, 10, 11
Прополка и прореживание растений — 19
Внесение минеральных удобрений — 15, 16, 19, 24, 25
Внесение органических удобрений — 15, 16, 19, 24, 25
Полив и опрыскивание растений — 4, 6, 15, 16
Обрезка веток и побегов — 4, 6, 8, 17
Борьба с болезнями и вредителями — 1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 19, 29, 30
Прививка деревьев и кустарников — 8
Заготовка и укоренение черенков — 9, 10, 11
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 19
Посадка декоративных деревьев и кустарников — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 29, 30
Посадка плодовых деревьев — 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 29
Посадка плодово-ягодных кустарников — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 29, 30
Высадка рассады в грунт или в теплицу — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 29, 30
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