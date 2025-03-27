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Посевной календарь на апрель 2025: что нужно успеть посадить

Сергей Кущ
27 марта 2025, 10:41
308
Важно знать благоприятные даты для работ в саду и на огороде.
Посевной календарь на апрель 2025
Посевной календарь на апрель 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Благоприятные дни для посадки в апреле 2025
  • Благоприятные дни для садовых работ в апреле

В апреле в самом разгаре садово-огородные работы. Посевной календарь на апрель 2025 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.

Фазы Луны в апреле 2025

Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.

видео дня
  • Убывающая луна 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля
  • Новолуние 26, 27, 28, 29 апреля
  • Растущая луна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 апреля
  • Полнолуние 11, 12, 13, 14 апреля
Посевной календарь на апрель 2025
Посевной календарь на апрель 2025 / Фото: Главред

Благоприятные дни для посадки в апреле 2025

Томаты — 4, 6, 8, 17, 24, 25

Огурцы — 4, 6, 8, 17, 24, 25

Перец (горький, сладкий) — 4, 6, 17, 24, 25

Лук на зелень (перо), лук-севок — 1, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 29

Лук на репку, чеснок, хрен — 1, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 29

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 1, 4, 6, 8, 15, 16, 19, 24, 25, 29

Баклажаны — 4, 6, 8, 17, 24, 25

Кабачки, патиссоны, тыква — 4, 6, 8, 17, 24, 25

Картофель, топинамбур — 1, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 29

Земляника, клубника — 2, 3, 24, 25, 30

Горох, бобы, фасоль — 1, 2, 3, 19, 29, 30

Редис, редька, дайкон — 1, 4, 6, 9, 10, 11, 19, 24, 25, 29

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 1, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 29

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 4, 6, 24, 25

Бахчевые — 1, 19, 29

Лунный посевной календарь

Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в апреле 2025

Однолетние цветы — 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 30

Двулетние и многолетние цветы — 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 30

Луковичные и клубневые цветы — 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 30

Комнатные растения — 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 30

С вьющимися стеблями — 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 30

Благоприятные дни для садовых работ в апреле

Пересадка и пикировка растений — 9, 10, 11

Прополка и прореживание растений — 19

Внесение минеральных удобрений — 15, 16, 19, 24, 25

Внесение органических удобрений — 15, 16, 19, 24, 25

Полив и опрыскивание растений — 4, 6, 15, 16

Обрезка веток и побегов — 4, 6, 8, 17

Борьба с болезнями и вредителями — 1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 19, 29, 30

Прививка деревьев и кустарников — 8

Заготовка и укоренение черенков — 9, 10, 11

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 19

Посадка декоративных деревьев и кустарников — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 29, 30

Посадка плодовых деревьев — 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 29

Посадка плодово-ягодных кустарников — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 29, 30

Высадка рассады в грунт или в теплицу — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 29, 30

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