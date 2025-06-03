Собирайте больше огурцов: огородница раскрывает простой секрет щедрого урожая

Эксперт рассказывает, как неправильный полив после высадки может уничтожить будущий урожай огурцов.

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Почему ежедневный полив огурцов вредит и как установить правильный график увлажнения/ Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему огурцы вдруг начинают желтеть

Как поливать, чтобы не потерять урожай

Когда менять режим полива и что это дает

Огурец - это распространенный овощ, который можно найти на каждом огороде или даче. Однако, чтобы собрать богатый урожай, необходимо знать некоторые секреты выращивания. Оказывается, одна небольшая, но важная хитрость в уходе может существенно повлиять на развитие растений.

Главред решил разобраться, как обеспечить обильный урожай огурцов в этом сезоне и избежать типичных ошибок при поливе.

Опытная огородница из Одессы поделилась секретом, благодаря которому ей удалось получить богатый урожай огурцов. Как оказалось, дело не только в выборе сорта или подкормках, а в правильном графике полива.

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"После высадки рассады нам часто хочется поливать ее ежедневно - кажется, что это на пользу. Но ежедневный полив на старте может навредить корневой системе", - объясняет эксперт в своем видео на YouTube-канале "Огородница из Одессы".

Основная проблема начинающих - чрезмерная влага, которая приводит к пожелтению листьев, опадению завязей и недостатку питательных веществ. Это признак слабого развития корневой системы.

Экспертный совет прост

После высадки сделайте первый полив, а затем выдержите интервал в 3-4 дня.

Поливайте с такой же периодичностью до момента появления завязей.

Когда появились завязи - переходите на ежедневный полив, следя за равномерным увлажнением почвы.

Эта стратегия подходит как для рассады, так и для огурцов, высеянных прямо в открытый грунт.

Как сохранить почву увлажненной в жаркие дни - подробнее смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы".

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О канале "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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