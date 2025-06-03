Как не угробить урожай: какие растения нельзя выращивать рядом с картофелем

Картофель плохо растёт рядом с определёнными овощами и фруктами, которые могут не только мешать развитию, но и привлекать вредителей.

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Картошка требует особого ухода / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Ehrecke, Pixabay/sbj04769

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Есть важные нюансы, которые стоит учитывать при выращивании картофеля

Картофель плохо растёт рядом с определёнными овощами и фруктами

Картофель — универсальный и неприхотливый овощ, который легко выращивать и который отлично подходит для приготовления в самых разных видах: запекания, жарки или пюре. Однако, несмотря на его репутацию растения, подходящего для начинающих садоводов, есть важные нюансы, которые стоит учитывать.

Одним из ключевых моментов является выбор соседей по грядке. Картофель плохо растёт рядом с определёнными овощами и фруктами, которые могут не только мешать его развитию, но и привлекать вредителей или передавать болезни, пишет Martha Stewart.

Томаты

Несмотря на их популярность, томаты — не лучшие соседи для картофеля. Как поясняет Кен Джонсон, преподаватель садоводства в Университете Иллинойса, оба растения принадлежат к семейству паслёновых, а значит, подвержены одинаковым болезням и вредителям, таким как фитофтороз. Кроме того, томаты могут создавать слишком много тени, тогда как картофелю нужно полноценное освещение для хорошего роста.

Перец

Перец также входит в семейство паслёновых, и его близкое соседство с картофелем может усугубить проблемы, связанные с вредителями и конкуренцией за ресурсы. По словам Сары Рубенс, сертифицированного садовода и основателя проекта Seed to Sanctuary, перец может привлекать вредителей, таких как колорадский жук, а также забирать у картофеля важные питательные вещества.

/ Главред

Баклажан

Ещё один "родственник" картофеля — баклажан — тоже не рекомендуется к совместной посадке. Вероника Юрчак, специалист из University of Maryland Extension, предупреждает, что посадка этих растений рядом увеличивает риск быстрого распространения заболеваний и нашествия вредителей на всей грядке. Несмотря на вкусовые и эстетические достоинства баклажанов, лучше держать их на расстоянии от картофельных рядов.

Огурцы

Картофель нуждается в большом пространстве для нормального развития, а такие растения, как огурцы, могут мешать ему. "Огурцы сильно разрастаются и конкурируют с картофелем за место и питательные вещества", — объясняет Сара Рубенс. Чтобы избежать этой проблемы, огурцы лучше сажать отдельно — например, в контейнерах или на удалённой грядке.

Тыква

Хотя тыква — популярная культура осенью, в огороде она занимает немало места. Это может создать трудности при совместной посадке с картофелем, которому тоже нужно достаточно пространства. По словам Рубенс, большие тыквенные листья могут создавать тень и мешать картофелю получать необходимый солнечный свет.

Спаржа

У спаржи длинные и чувствительные корни, что делает её не самым удачным соседом для картошки. "Корневая система спаржи может пострадать во время выкапывания картофеля", — отмечает Рубенс. Тем не менее, как добавляет Кен Джонсон, если соблюдать достаточное расстояние между этими культурами, они вполне могут мирно сосуществовать.

Малина

Картофель и малина склонны к одинаковым грибковым заболеваниям, поэтому их совместное выращивание нежелательно. Это может привести к быстрому распространению болезней и создать угрозу не только этим растениям, но и остальным культурам в саду.

Смотрите видео - правила высаживания картофеля:

Чтобы получить хороший урожай картошки, важно правильно определить время посадки, учитывая погодные условия, тип почвы и народные приметы. Как говорят эксперты YouTube-канала Погода UA, главное правило успешной посадки картофеля – это правильная температура почвы.

Семенной картофель прорастает лучше всего при температуре +7…+10°C на глубине 10 см. Если высадить клубни в холодную почву (ниже +5°C), они могут загнить или прорастать очень медленно.

Народные приметы и погодные условия:

Кроме температуры почвы, существуют народные приметы, которые помогают определить удачное время для посадки:

Если на берегу появились первые листочки – можно сажать картошку.

Когда начинает цвести черемуха – это сигнал, что почва хорошо прогрелась.

Если ночи стали теплыми и нет угрозы заморозкам – пора браться за работу.

Также важно следить за прогнозами погоды. Если после потепления ожидается резкое похолодание или заморозки, лучше немного подождать с посадкой, чтобы не подвергать растения стресс, добавили эксперты.

Ранее Главред писал о том, когда можно сажать клубнику. Весна является идеальным временем для высадки клубники. За лето растения успеют укрепиться, набрать силу, пережить зиму более успешно и начать активно плодоносить уже в следующем сезоне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что лучшие сорта огурцов удивят рекордным урожаем. Эксперты выделяют три проверенных сорта огурцов, отличающихся устойчивостью как к жаре, так и к похолоданиям.

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