Миндаль vs фисташки: какой орех значительно лучше для вашего здоровья

Оба ореха содержат полезные жиры, белки, витамины и минералы, но имеют различия.

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Какой орех выбрать для пользы организма / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Что выбрать - миндаль или фисташки

Какой орех поддерживает мозг, а какой - сердце

Миндаль и фисташки часто входят в рацион тех, кто заботится о своем здоровье. Оба ореха имеют высокую пищевую ценность: содержат белки, полезные жиры, микроэлементы и витамины. Однако, каждый из них имеет свои особенности и уникальные преимущества. Как информирует портал Today, выбор между этими двумя зависит от ваших индивидуальных потребностей, пишет Главред.

Какой витаминный состав и минералы орехов?

Миндаль - источник витамина Е, который обеспечивает почти 50% суточной нормы в одной 30-граммовой порции. Этот антиоксидант поддерживает состояние кожи, а также положительно влияет на сердце и уровень глюкозы в крови. В нем также много магния, что способствует глубокому сну и нормализации давления.

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Фисташки имеют характерную ярко-зелёную окраску благодаря лютеину и зеаксантину - растительным пигментам с противовоспалительным эффектом. Они положительно влияют на зрение и функции мозга.

Кроме того, фисташки содержат много витаминов группы B и являются естественным источником мелатонина и триптофана - веществ, которые регулируют сон и улучшают настроение.

Что выбрать - миндаль или фисташки?

Если вашей целью является увеличение потребления клетчатки, стоит отдать предпочтение миндалю - он содержит немного больше клетчатки на порцию.

А вот для тех, кто хочет контролировать вес, диетологи рекомендует фисташки. Из-за их меньшего размера вы съедите больше орешков за ту же калорийность, получив при этом большую дозу белка и чувство сытости.

"Лучший вариант - регулярно употреблять разнообразные орехи, чтобы получить лучшее из всех миров. Просто следите за содержанием натрия в соленых орехах, предостерегает она, поскольку некоторые сорта содержат его много, и легко съесть большую порцию орехов, чем вы планировали", - резюмирует Натали Риццо, зарегистрированный диетолог и редактор отдела питания TODAY.

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