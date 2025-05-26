В Чернобыле увидели очень странного волка: чем его вид удивил сеть

Главное:
- Природа в Чернобыле процветает несмотря на радиацию
- Волки тоже адаптируются к условиям зоны отчуждения
- Фото волчка вызвало дискуссию в сети
Несмотря на последствия масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, природа на этой территории не только выжила, но и продолжает активно развиваться без людей. Зона отчуждения постепенно превращается в уникальный уголок дикой природы, рассказывается на официальной странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook, отмечает Главред.
В одной из публикаций говорится о весенне-летних трансформациях во внешности хищников - в частности волков, которые живут на территории заповедника.
"Не все волки в весенне-летний период выглядят как сказочные герои. Сезонная линька, перепады температур, сложности с охотой - все это оставляет след на внешности хищника. И хотя этот волк на фото не кажется могучим - в его взгляде читается уверенность. Тихая, спокойная сила дикой, свободной природы", - указано в сообщении.
Пользователи соцсетей активно комментировали фото животного, высказывая собственные версии относительно его внешности:
"Вы уверены, что это волк?!" - поинтересовался один из участников обсуждения;
"То вы индийских волков не видели. На вид как обычная дворняга, от волка только название", - добавил другой;
"Это молодая волчица, еще линяет", - отметил третий.
Фото животного быстро набрало популярность: за несколько дней сообщение собрало десятки лайков, комментариев и распространений, привлекая внимание к жизни диких зверей в месте, которое когда-то считалось мрачным и мертвым.
Также ранее рассказывалось, как в Чернобыльском заповеднике запела странная птичка.
Больше интересных новостей:
- Какую одежду нельзя сушить на солнце: лайфхак, как не уничтожить вещи после стирки
- Там, куда не пускают пассажиров: стюардесса показала секретную комнату в самолете
- Правда о красном вине, которую боятся озвучить: эксперт раскрыл неожиданные факты
Что такое Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник?
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник - природоохранная территория в Украине, биосферный заповедник. Расположен в пределах Иванковского и Полесского районов Киевской области в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Образован Указом Президента Украины от 26 апреля 2016 года на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области, в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (ЗВиЗБ(О)В).
Площадь Заповедника составляет 226 269,5 га - это самая большая единица природно-заповедного фонда на территории Украины, ведь до этого крупнейшим природным заповедником Украины был Крымский природный заповедник с площадью 44 000 га.
Официальный слоган: "Место, где природа может быть собой", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред