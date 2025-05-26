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В Чернобыле увидели очень странного волка: чем его вид удивил сеть

Даяна Швец
26 мая 2025, 16:58
359
Природа в Чернобыльской зоне отчуждения продолжает существовать и процветать, несмотря на радиоактивное загрязнение после аварии 1986 года.
чернобыль, волк
Как выглядят волки в Чернобыле весной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Фото: Facebook - Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Главное:

  • Природа в Чернобыле процветает несмотря на радиацию
  • Волки тоже адаптируются к условиям зоны отчуждения
  • Фото волчка вызвало дискуссию в сети

Несмотря на последствия масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, природа на этой территории не только выжила, но и продолжает активно развиваться без людей. Зона отчуждения постепенно превращается в уникальный уголок дикой природы, рассказывается на официальной странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook, отмечает Главред.

В одной из публикаций говорится о весенне-летних трансформациях во внешности хищников - в частности волков, которые живут на территории заповедника.

видео дня

"Не все волки в весенне-летний период выглядят как сказочные герои. Сезонная линька, перепады температур, сложности с охотой - все это оставляет след на внешности хищника. И хотя этот волк на фото не кажется могучим - в его взгляде читается уверенность. Тихая, спокойная сила дикой, свободной природы", - указано в сообщении.

Пользователи соцсетей активно комментировали фото животного, высказывая собственные версии относительно его внешности:

"Вы уверены, что это волк?!" - поинтересовался один из участников обсуждения;

"То вы индийских волков не видели. На вид как обычная дворняга, от волка только название", - добавил другой;

"Это молодая волчица, еще линяет", - отметил третий.

Фото животного быстро набрало популярность: за несколько дней сообщение собрало десятки лайков, комментариев и распространений, привлекая внимание к жизни диких зверей в месте, которое когда-то считалось мрачным и мертвым.

Также ранее рассказывалось, как в Чернобыльском заповеднике запела странная птичка.

Больше интересных новостей:

Что такое Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник?

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник - природоохранная территория в Украине, биосферный заповедник. Расположен в пределах Иванковского и Полесского районов Киевской области в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Образован Указом Президента Украины от 26 апреля 2016 года на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области, в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (ЗВиЗБ(О)В).

Площадь Заповедника составляет 226 269,5 га - это самая большая единица природно-заповедного фонда на территории Украины, ведь до этого крупнейшим природным заповедником Украины был Крымский природный заповедник с площадью 44 000 га.

Официальный слоган: "Место, где природа может быть собой", пишет Википедия.

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Чернобыль животные Чернобыльская АЭС Чернобыльская зона
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