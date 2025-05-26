Там, куда не пускают пассажиров: стюардесса показала секретную комнату в самолете

Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей: от восхищения "закулисьем" до беспокойства из-за малого пространства.

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Стюардесса немножко приоткрыла закулисье авиапутешествий / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

В самолетах, совершающих длительные перелеты, существуют "запретные зоны" для отдыха экипажа

Такие зоны часто расположены над главной кабиной или под пассажирскими сиденьями

Бортпроводница по имени Кейти поделилась малоизвестным фактом: в самолетах, выполняющих длительные международные рейсы, есть специальная часть салона, доступ к которой для пассажиров закрыт. Именно там члены экипажа имеют возможность передохнуть и набраться сил. Об этом сообщает Главред со ссылкой на издание Mirror.

Журналисты рассказывают, что в таких самолетах предусмотрена особая комната, тщательно скрытая от глаз пассажиров. Именно здесь бортпроводники сменяют друг друга, чтобы оставаться бодрыми и эффективными на протяжении всего перелета.

видео дня

Хотя видео Кейти было опубликовано еще в июле прошлого года, оно лишь недавно стало популярным в TikTok, набрав почти 1,3 миллиона просмотров. В видео продолжительностью 40 секунд стюардесса приоткрывает завесу над той самой "секретной локацией".

"Здесь мы спим на дальнемагистральных рейсах", - объясняет девушка, демонстрируя выделенное ей спальное место.

Кроме матраса, место для сна оборудовано ремнем безопасности, чтобы обеспечить защиту во время турбулентности, а также бельем для комфортного отдыха. Несмотря на тесное пространство, Кейти делится, что ей здесь очень удобно.

"Турбулентность на самом деле убаюкивает вас, и вы засыпаете, как в колыбели", - говорит Кейти, рассказывая об особенностях отдыха в этой локации.

В материале отмечается, что эти места отдыха являются компактными и похожими на небольшие капсулы. Их обычно располагают в верхней части самолета вблизи кабины пилотов или под пассажирскими сиденьями.

Видео Кейти вызвало оживленное обсуждение в соцсетях. Одни удивляются, впервые увидев "закулисную" жизнь экипажа, другие - с тревогой реагируют на ограниченное пространство.

Самые популярные комментарии:

"Да тут места как в гробу!";

"Да, дайте мне план эвакуации!";

"Слушайте, а мы никогда не спрашивали - а как экипаж то отдыхает? Теперь мы знаем!";

"Условия на работе, конечно, так себе. Но место выглядит как будто удобно!";

"Поверьте, такие места - это рай для экипажа. Некоторым пассажирам так не везет, как бортпроводникам и пилотам".

Кстати, также ранее рассказывалось о неожиданном объяснении стюардессы, почему нельзя спать в самолете.

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