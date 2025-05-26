Там, куда не пускают пассажиров: стюардесса показала секретную комнату в самолете

О чем речь:
- В самолетах, совершающих длительные перелеты, существуют "запретные зоны" для отдыха экипажа
- Такие зоны часто расположены над главной кабиной или под пассажирскими сиденьями
Бортпроводница по имени Кейти поделилась малоизвестным фактом: в самолетах, выполняющих длительные международные рейсы, есть специальная часть салона, доступ к которой для пассажиров закрыт. Именно там члены экипажа имеют возможность передохнуть и набраться сил. Об этом сообщает Главред со ссылкой на издание Mirror.
Журналисты рассказывают, что в таких самолетах предусмотрена особая комната, тщательно скрытая от глаз пассажиров. Именно здесь бортпроводники сменяют друг друга, чтобы оставаться бодрыми и эффективными на протяжении всего перелета.
Хотя видео Кейти было опубликовано еще в июле прошлого года, оно лишь недавно стало популярным в TikTok, набрав почти 1,3 миллиона просмотров. В видео продолжительностью 40 секунд стюардесса приоткрывает завесу над той самой "секретной локацией".
"Здесь мы спим на дальнемагистральных рейсах", - объясняет девушка, демонстрируя выделенное ей спальное место.
@gh.inthesky Where do cabin crew sleep? #flightattendant#aviation#longhaul#fa♬ Espresso - On Vacation Version - Sabrina Carpenter
Кроме матраса, место для сна оборудовано ремнем безопасности, чтобы обеспечить защиту во время турбулентности, а также бельем для комфортного отдыха. Несмотря на тесное пространство, Кейти делится, что ей здесь очень удобно.
"Турбулентность на самом деле убаюкивает вас, и вы засыпаете, как в колыбели", - говорит Кейти, рассказывая об особенностях отдыха в этой локации.
В материале отмечается, что эти места отдыха являются компактными и похожими на небольшие капсулы. Их обычно располагают в верхней части самолета вблизи кабины пилотов или под пассажирскими сиденьями.
Видео Кейти вызвало оживленное обсуждение в соцсетях. Одни удивляются, впервые увидев "закулисную" жизнь экипажа, другие - с тревогой реагируют на ограниченное пространство.
Самые популярные комментарии:
- "Да тут места как в гробу!";
- "Да, дайте мне план эвакуации!";
- "Слушайте, а мы никогда не спрашивали - а как экипаж то отдыхает? Теперь мы знаем!";
- "Условия на работе, конечно, так себе. Но место выглядит как будто удобно!";
- "Поверьте, такие места - это рай для экипажа. Некоторым пассажирам так не везет, как бортпроводникам и пилотам".
Кстати, также ранее рассказывалось о неожиданном объяснении стюардессы, почему нельзя спать в самолете.
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The Daily Mirror
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