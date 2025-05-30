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Как быстро сделать питательный компост: садовод дал уникальный совет для дачников

Даяна Швец
30 мая 2025, 13:33
187
Метод позволяет быстро получить питательный компост, если придерживаться очень простых правил.
компост
Как создать идеальный компост собственноручно / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главред:

  • Как создать идеальный компост собственноручно
  • Почему компост пахнет и как этого избежать

Чтобы достичь лучших результатов для растений, нужно придерживаться определенных правил. Садовод Philip Longo поделился собственными советами, как создать качественный компост на основе собственного опыта, отмечает Главред.

Что такое горячее компостирование?

Горячее компостирование - эффективный способ быстро получить питательный компост для растений.

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Одним из главных условий является соблюдение баланса между углеродными и азотными материалами - идеальное соотношение составляет 30:1:

  • Коричневые ингредиенты, например солома, сухие листья или измельченный картон, являются источником углерода и помогают поддерживать воздухопроницаемость смеси.
  • Зеленые компоненты - например, свежие растительные остатки, пищевые отходы и помет - содержат азот и активизируют разложение, стимулируя развитие микроорганизмов.

Как ускорить процесс разложения?

Чтобы ускорить процесс, стоит измельчать отходы перед добавлением в кучу - это обеспечивает более быстрое и равномерное разложение.

Регулярное переворачивание кучи (каждые 2-3 дня) способствует лучшей циркуляции воздуха, что необходимо для активности полезных аэробных бактерий. Это также помогает избежать перегрева в отдельных зонах и обеспечивает равномерную обработку всей массы.

Почему правильная влажность - ключ к успеху?

Не менее важно контролировать влажность. Регулярно проверяйте ее уровень и добавляйте либо воду, либо сухие материалы, чтобы поддерживать баланс.

"Помните, что влага - это ключевой фактор! Компост должен быть похожим на отжатую губку - влажным, но не мокрым. Слишком много воды может вызвать запах в куче, а слишком мало - замедлит разложение", - говорит эксперт.

Если у вас есть компостный аэратор - используйте его для улучшения доступа кислорода. Закрытые компостеры тоже эффективны для сохранения стабильной температуры и влажности.

Настоящий зрелый компост имеет приятный земляной аромат. Если из него чувствуется гнилой запах - это сигнал о проблемах с влагой или недостатком кислорода.

Также не так давно эксперты дали ответ, почему нельзя поливать огород и сад днем.

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Кто такой Филипп Лонго (Philip Longo)?

Филипп Лонго - это современный коуч по садоводству, который получил известность благодаря активной деятельности в социальных сетях, в частности в Instagram. Его аккаунт @earthnailsandtails стал источником полезных советов и рекомендаций для тысяч садоводов-любителей.

Филипп делится практическими хитростями и секретами для создания здоровых и продуктивных садов. Он демонстрирует, как легко и эффективно выращивать растения, ухаживать за почвой и собирать урожай.

Его блог содержит видео и публикации, где он наглядно показывает различные этапы садоводства - от размножения растений до сбора урожая.

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