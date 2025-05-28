Завалит урожаем: что обязательно нужно сделать с перцем до цветения

Вы узнаете:
- Чем подкормить болгарский перец до цветения
- Какой сорт перца выбрать
Чтобы вырастить крупные и вкусные болгарские перцы, важно правильно ухаживать за растениями с самого начала и особенно — до цветения. В этот период формируется крепкий куст, от которого зависит и количество завязей, и качество плодов.
Главред узнал, чем подкормить болгарский перец до цветения, как подготовить его к цветению и что сделать, чтобы зелёные перцы покраснели позже.
Перцы высадили — что дальше?
Если вы уже высадили рассаду в открытый грунт, важно помнить: перец нельзя заглублять при посадке, как это делают с томатами. Углублённая посадка не даст дополнительных корней, а наоборот — может замедлить рост растения. Высаживайте строго на ту глубину, на которой он рос в теплице или в стаканчике, пишет портал На пенсии.
Через 2–3 дня после посадки перец обязательно поливают повторно, чтобы укрепить его корневую систему. А вот первую подкормку проводят через 10–14 дней.
Чем подкормить перец для роста и завязи?
В период до цветения особенно важно подкормить растения азотом. Это может быть:
- Навозная жижа в пропорции 1:10
- Куриный помет — 1:15
- Мочевина — 20 г на 10 литров воды
Такая подкормка помогает растению нарастить зелёную массу и подготовиться к цветению и формированию завязей. Это один из ключевых этапов, если вы задумываетесь, чем подкормить болгарский перец до цветения.
Что делать, когда перцы начинают цвести?
Один из главных секретов урожайных кустов — удаление первого (коронного) цветка. Он появляется в первой развилке стебля и часто даёт самый ранний плод. Но проблема в том, что на его развитие уходит до 40% ресурсов растения. В результате — остальные завязи появляются медленно, куст развивается слабее.
Опытные огородники знают: если удалить этот первый цветок или завязь, перец начнёт активно расти и даст больше плодов. Так что, если вы спрашиваете себя, что делать, когда перцы начинают цвести, — начните с коронного цветка.
Уход и формирование до цветения
Чтобы усилить рост и сформировать крепкий куст:
- Удалите пасынки до первой развилки
- Проведите окучивание вдоль ряда — создайте небольшой земляной валик у основания стебля
- Регулярно рыхлите почву — у перца поверхностные корни, им нужен доступ воздуха
- Поливайте чаще, особенно в жару
Недостаток влаги может привести к вершинной гнили — на плодах появляются чёрные пятна. Это явный сигнал, что почва пересохла, и растение страдает.
Смотрите видео о том, когда сеять сладкий перец:
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