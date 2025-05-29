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Как уберечь баклажаны от колорадских жуков с помощью бутылки из-под воды

Анна Косик
29 мая 2025, 02:56
28
Существует способ, как предотвратить уничтожение листьев баклажанов вредителями.
Баклажан, колорадский жук
Как защитить баклажаны от колорадских жуков / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что поможет избавиться от колорадских жуков
  • Чем можно огораживать баклажаны

Колорадский жук - настоящее бедствие для огородников, которые выращивают баклажаны. Этот прожорливый вредитель быстро уничтожает листья и может уничтожить весь урожай. Но защитить баклажаны от него можно с помощью одной хитрости.

Главред узнал, что нужно просто взять бутылку из-под воды объемом 5 литров. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинская хозяйка и садовод Надежда Пташка.

видео дня

По ее словам, нужно сделать индивидуальное укрытие для каждого куста баклажанов, которое и будет защищать растение от колорадского жука.

Для этого дно и верхушку бутылки надо отрезать, а затем разрезать основу бутылки пополам, чтобы высота каждой части составляла около 10 сантиметров.

Когда все бутылки будут готовы, ими надо накрыть баклажаны. Надежда отмечает, что земля при этом должна быть влажная и рыхлая, ведь только в таком случае бутылка сядет плотно.

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Кто такая Надежда Пташка?

Надежда Пташка - украинский блогер, которая получила известность благодаря публикации кулинарных рецептов в социальных сетях. Она активно делится простыми и вкусными блюдами на своих страницах в TikTok (@ptashka777) и YouTube, где демонстрирует приготовление домашних блюд, таких как пирожки, блины и другие традиционные украинские блюда. Кроме этого украинка делится советами по садоводству.

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огород колорадский жук баклажан
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