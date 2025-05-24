Будут расти как бешеные: чем подкормить огурцы в мае и июне

Эта подкормка подойдет для всех сортов огурцов и способов их выращивания.

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Как приготовить домашнее удобрение для огурцов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Как приготовить уникальную подкормку для огурцов

Как правильно применять подкормку для увеличения урожая

Получить огромный урожай огурцов даже с одного куста вполне реально. Для этого нужно подкормить растение простым средством, приготовить которое можно в домашних условиях. Все ингредиенты точно есть у вас под рукой. Нюансы раскрыли на Youtube-канале Сад, огород Pro.

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Подкормка огурцов народными средствами

"Зная этот рецепт, вы всегда будете с огромным урожаем. Огурчики будете собирать вёдрами", - рассказали на канале.

Причем эта подкормка подойдет для любого региона. Она сработает независимо от того, засуха у вас или идут дожди, в открытом грунте вы выращиваете огурцы или в теплице. Также ее можно применять для подкормки огурцов любого сорта.

Обычно все подкармливают огурцы магазинными удобрениями, но даже если и увеличивается плодоношение, то всего лишь на небольшой срок. В случае с этой подкормкой плодоношение продлится до самых заморозков. Огурцы будут расти крепкими, здоровыми, без горечи и без пустот. Кроме того, они будут прекрасно храниться.

Итак, для начала нужно взять любую удобную ёмкость и налить туда 1 л кипятка. Пока вода не остыла, нужно добавить другие ингредиенты.

Во-первых, это 2 столовые ложки крахмала (картофельного или кукурузного). Его желательно добавлять в горячую воду, поскольку в холодной он очень плохо растворяется. Именно крахмал в этой подкормке поможет устранить в огурцах горечь и пустоты.

Также в раствор нужно добавить хлеб. Подойдет любой. Главное, чтобы он был дрожжевой. Корочку нужно отрезать, а мякиш разделить на мелкие кусочки, чтобы он быстрее растворился.

Еще один ингредиент - сахар. Нужно добавить одну столовую ложку. Если сахара в доме нет, то можно заменить его на варенье или мёд.

"После добавления сахара, многие начинают сразу же размешивать. Но так делать нельзя. Мы просто насыпаем сахар и накрываем раствор любой крышкой примерно на полчасика, чтобы всё начало бродить. Потом крышку открываем и добавляем три капли йода", - рассказали на канале.

Дале раствор нужно хорошо перемешать и процедить через сито. Полученный настой разбавляют ведром воды и поливают огурцы по одному литру на куст.

"Уже на следующий день вы увидите, что даже чахлые и слабые огурчики воспрянут и заплодоносят", - резюмировали на канале.

Смотрите видео - Как приготовить очень эффективную подкормку для огурцов:

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Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод. Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

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