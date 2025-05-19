Когда сажать огурцы в мае 2025 года в Украине: точные дни для рекордного урожая

О чем идет речь в материале:
- Можно ли сажать огурцы в мае 2025 года
- Когда сажать огурцы по лунному календарю 2025 года
- Какой день благоприятен для посадки огурцов в мае
Огурцы - теплолюбивая культура, поэтому очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Профессиональная садовод Надежда с YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" поделилась опытом, когда именно лучше всего сеять огурцы в мае, чтобы получить обильный и здоровый урожай.
Главред выяснил, когда сажать огурцы май 2025.
Когда сажать огурцы в Украине 2025
"Огурец - это теплолюбивая культура, которая не терпит холода. Огурцы любят тепло, поэтому весенние заморозки и перепад температур для них губительны", - объясняет эксперт.
Надежда советует ориентироваться на температуру почвы: не менее 14-15 градусов тепла в течение нескольких дней.
"Уже при плюс 3, тем более при нуле, огурцы пропадают. Вообще сажать огурцы можно в открытый грунт, когда среднесуточная температура воздуха в течение нескольких дней составит 14-15 градусов", - говорит она.
Когда лучше сеять огурцы
Семена в холодном грунте могут не прорасти или загнить.
"Если посеять семена в более прохладную почву, ниже 12 градусов, то они будут очень долго всходить... А если зернышко пробудет в почве более 2 недель, оно может просто встряхнуться или просто сгнить", - предостерегает Надежда.
Когда сажать огурцы в мае - благоприятные дни по лунному календарю
Садовница делится лучшими днями для посева огурцов в мае, согласно лунному календарю:
- 1, 2 и до 14:30 3 мая - растущая луна в Раке: "Рак - один из самых плодородных знаков. Можно делать любые посадки и пересадки, тем более посев наших огурчиков и кабачков".
- 8 мая с 10:00, 9 и 10 мая - растущая луна в Весах: "Весы - это сильный плодородный знак... растения растут крепкие и здоровые, и они устойчивы к различным болезням и инфекциям. А плоды дают хорошие семена".
- 29 и 30 мая - растущая луна в Раке: "Всходы будут дружные, растения будут крепкие и дадут хорошие урожаи, но не для длительного хранения. Но можно проводить консервацию и различные заготовки".
Когда нельзя сеять огурцы в мае 2025 - запретные дни
Среди нейтральных или менее благоприятных дней:
- 12 мая - полнолуние
- 27 мая - новолуние
В эти дни посев можно делать, но всходы могут быть слабее, а урожай - менее стабильным.
Сеять огурцы можно не один раз, а несколькими этапами, чтобы иметь урожай в течение всего лета.
"Если сеять огурцов несколько этапов, тогда в течение всего лета и до осени можно иметь новый урожай молоденьких огурчиков", - советует блогерша.
Надежда также советует выращивать рассаду дома, если хотите ранний урожай.
"Чтобы получить ранний урожай огурцов, лучше сеять их на рассаду в помещении при комнатной температуре", - говорится в видео.
Смотрите видео о том, когда в мае сеять огурцы в открытый грунт:
А вот когда именно сажать рассаду в открытый грунт, зависит от сроков посева:
- "Если вы должны высаживать ваши растения в пленочную теплицу в первых числах мая, то, конечно, в первой декаде апреля вы уже должны посеять семена огурцов на рассаду".
- "Если вы будете высаживать рассаду огурцов в десятых числах мая, то уже, конечно, во второй декаде вы должны обязательно посеять огурцы на рассаду".
- "Если вы будете высаживать огурчики в конце мая, в июне, то это будут последние числа апреля, начало мая".
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Что известно о YouTube канале "Дом и приусадебный участок"?
YouTube канал "Дом и приусадебный участок" - это канал хозяйки, которая делится собственными советами по уходу за различными растениями на огороде и в саду. На этот канал уже подписались более 169 тысяч пользователей.
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