Для чего опытные дачники собирают шишки: о проблемах с огородом можно забыть

Шишки - это не только естественное украшение, но и универсальный помощник для сада, который улучшает почву, удерживает влагу и защищает растения от вредителей.

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Для чего опытные садоводы собирают шишки - секрет огородников раскрыт / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

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Что можно сделать из шишек на огороде

Что можно мульчировать шишками

Лето уже не за горами, и многие хотят, чтобы сад выглядел как можно пышнее и здесь пригодится простой доступный материал. Эксперты советуют использовать сосновые шишки, которые могут стать настоящим подспорьем для почвы и растений, передает Mirror.

Главред выяснил, что делать с опавшими сосновыми шишками.

Как правильно обработать сосновые шишки для мульчи

Хотя их обычно ассоциируют с рождественскими украшениями, шишки являются источником важных микроэлементов, в частности фосфора и марганца, необходимых для развития растений. В процессе разложения они обогащают почву минералами, что положительно влияет на окружающую среду.

К тому же шишки несколько подкисляют почву, что делает их особенно полезными для кислотолюбивых растений - таких как рододендроны или черника. Они также улучшают структуру почвы, удерживая влагу и обеспечивая аэрацию.

Лучший способ использования, по совету специалистов из DIY Everywhere, добавлять шишки в компост, чтобы в итоге получить питательное органическое удобрение.

Эксперты указывают на то, что если в саду долгое время не было дождя или почва быстро пропускает воду, сосновые шишки могут стать отличной мульчей. Благодаря своей многослойной чешуе они хорошо впитывают и удерживают влагу.

Кроме того, шишки помогают защитить сад от вредителей.

"Многие вредители считают текстуру сосновых шишек неприятной и с меньшей вероятностью вторгаются в те места, где они присутствуют", - объясняют специалисты.

Смотрите видео о том, можно ли мульчировать сосновыми шишками:

Их колючая поверхность отпугивает котов, лисиц и грызунов, которым будет неприятно искать добычу среди такого покрытия. Это позволяет избежать применения токсичных пестицидов, которые могут нанести вред природе и другим живым существам.

Также сосновые шишки эффективно борются с сорняками. Стоит лишь разложить их вокруг растений, и сорнякам будет сложнее прорастать.

Еще одно преимущество - способность сдерживать эрозию. Если ваша почва расположена на склоне или склонна к размыванию, шишки помогут удержать ее на месте даже во время сильных дождей или ветра, советуют эксперты DIY Everywhere.

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