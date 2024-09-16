УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Мужчина обнаружил сокровище в тайной комнате дома: внутри его ждало разочарование

Юрий Берендий
16 сентября 2024, 13:58
53
Мужчина был глубоко шокирован после того, как в ходе работ по теплоизоляции на чердаке его дома была найдена тайная комната с неожиданными вещами.
Мужчина обнаружил сокровище в тайной комнате дома: внутри его ждало разочарование
Мужчина нашел клад в тайной комнате дома, но его ждало разочарование / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Мужчина остался чесать затылок после того, как обнаружил тайную комнату на чердаке во время модернизации теплоизоляции своего дома. Он пережил самый большой шок в своей жизни, когда рабочие сообщили ему о комнате, поощряя его снять гипсокартон, чтобы исследовать ее дальше, сообщает Mirror.

Когда он заглянул внутрь, то увидел тонны коробок, нетронутых с 1960-х годов, но их содержимое вызвало больше вопросов, чем ответов.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

видео дня

"Один из рабочих спросил, знал ли я, что там есть комната наверху. Я понятия не имел. Поэтому мы разрезали гипсокартон, и там были кипы коробок с 60-х годов. Как будто тонны коробок. И все они были полны! "Я открыл их, надеясь найти какие-то крутые вещи. А они были полны долбаных шишек! Один из самых больших обломов в моей жизни", - написал он на Reddit.

Но это не единственное тайное пространство, которое он обнаружил в своем доме, ведь около года назад он наткнулся на закрытый шкаф под лестницей.

"На самом деле мы нашли две тайные комнаты. Одна из них была просто комнатой под лестницей, которая была закрыта. В ней были игрушки из 70-х годов", - рассказал он.

Комментируя его сообщение, один пользователь сказал: "Когда я был младше, моя семья ходила собирать шишки и хранила их на чердаке. Мы использовали их для разжигания зимой".

Другой пользователь добавил: "Разве это не будет большой пожарной опасностью хранить их на чердаке? Они бы очень быстро загорелись".

Еще один пользователь добавил: "Их, наверное, собирали для поделок. Возможно, для рождественских украшений. Не стоит паковать, когда вы переезжаете".

Что такое reddit?

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости
Реклама

Главное за день

Мощное усиление ПВО: Италия передает Украине вторую батарею Samp-T

Мощное усиление ПВО: Италия передает Украине вторую батарею Samp-T

15:39 Мир
ВСУ начали вторую фазу наступления на Курск: в Defense Express раскрыли впечатляющие детали

ВСУ начали вторую фазу наступления на Курск: в Defense Express раскрыли впечатляющие детали

15:35 Украина
Ветер будет сдувать с ног: жителей одной области предупредили об опасной погоде

Ветер будет сдувать с ног: жителей одной области предупредили об опасной погоде

15:30 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит +11 и будет лить дождь: какие регионы накроет сильное похолодание 52407

Влупит +11 и будет лить дождь: какие регионы накроет сильное похолодание

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата 36699

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата

Только гений найдет кубик за 8 секунд: загадка, которую разгадают единицы 6177

Только гений найдет кубик за 8 секунд: загадка, которую разгадают единицы

Бронеколонны пошли на штурм: ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении – СМИ 6002

Бронеколонны пошли на штурм: ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении – СМИ

Последние новости

15:46

Для 6 знаков начнется "серьезная драма": Луна переходит в турбулентную стадию - астролог

15:39

Мощное усиление ПВО: Италия передает Украине вторую батарею Samp-T

15:35

ВСУ начали вторую фазу наступления на Курск: в Defense Express раскрыли впечатляющие детали

15:30

Ветер будет сдувать с ног: жителей одной области предупредили об опасной погоде

15:29

"Важная встреча": у Винника показали, как он в Берлине вопросы решал

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
15:15

Путин снова увеличил численность армии РФ: что известно

15:00

В Украине появятся новые F-16: Дания срочно передает партию истребителей

14:58

В холодной воде или кипятке: как правильно варить яйца - неожиданный ответВидео

14:52

Церковный праздник 17 сентября: что запрещено делать в день Веры, Надежды и Любви

Реклама
14:46

От Байдена ждут "зеленый свет": в ОП назвали ключевой пункт плана победы Украины

14:25

Уникальная ситуация: в Украине изменится дождливая погода, названа дата

14:24

Слава Каминская прокомментировала исчезновение "заклятой" подруги Вики Смеюхи

14:18

Как супермаркеты заставляют покупать больше: мужчина разоблачил 6 трюковВидео

14:18

Вы неправильно выпрямляли волосы: блогерша назвала главную ошибкуВидео

14:09

Почему нельзя путать "кріп" и "окріп": какой ошибки надо изо всех сил избегатьВидео

13:58

Мужчина обнаружил сокровище в тайной комнате дома: внутри его ждало разочарование

13:50

Цены "взлетят": в Украине вырастет стоимость сигарет из-за повышения акциза

13:46

У Путина истерят из-за приглашения Украиной Красного Креста и ООН на Курщину

13:37

СБУ последовательно лишает предателя Тарпана доступа к управлению бизнес-активами в Украине - судебное решение

13:29

"Рад слышать, что он в безопасности": Зеленский сделал заявление после покушения на Трампа

Реклама
13:14

Раньше, чем многим кажется: садовод назвал идеальный месяц для посадки луковиц

13:01

София Ротару вышла на связь и растрогала фанатов редким снимком

12:58

Оккупанты обстреливают своих: на Харьковщине враг понес большие потери

12:52

Гранты на обучение уже появились в "Дії": как студенты могут получить деньги

12:46

Отключения абонентов и промышленности: РФ ударила по энергетике пяти областей

12:29

Повышение налогов "задним числом": какие изменения ждут украинцев

12:21

РФ готовит новый удар по гражданским объектам: в СНБО сделали тревожное заявление

12:08

Как реанимировать орхидею с корнями, но без листьев: уникальный метод

12:07

Премия "Эмми-2024": один сериал стал рекордсменом по количеству статуэток

11:55

Украинские силы продвинулись в Курской области: в ISW назвали направление

11:54

Сколько муки в 1 ложке: как безошибочно отмерить нужное количество без весов

11:49

"У Запада есть свои красные линии": глава МИД жестко разнес ядерные угрозы Путина

11:43

Apple готовит еще одну презентацию: компания покажет устройства с ШИ - Bloomberg

11:41

Когда солить картофель при варке: известный повар рассказал необычайный секрет, который удивитВидео

11:35

"Разрушить ваш брак": Меладзе и Джанабаева рассорились в Испании

11:15

Вновь станет белой: чем очистить чугунную ванну от застарелого налета

10:52

В Польше ответили, помешает ли конфликт вокруг Волыни вступлению Украины в ЕС

10:48

Удары Storm Shadow по РФ: Британия хочет заручиться поддержкой Италии - Bloomberg

10:45

Бронеколонны пошли на штурм: ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении – СМИ

10:34

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Кроликам - проблемы, Драконам - злость

Реклама
10:23

РФ не будет снижать темп боевых действий в Украине: в ISW назвали серьезный страх Путина

09:54

"Много сейчас вылезает": что известно о возвращении Потапа и Олега Винника в Украину

09:53

Как быстро высушить одежду: лучшие лайфхаки на холодный сезон

09:37

На российский Белгород "посыпались" снаряды: город накрыл дым, пылают дома и автоВидео

09:29

Путин ездил к шаманам, чтобы получить разрешение применить "ядерку" - Der Spiegel

08:53

Сбалансированный мир: в Турции заявили о переговорах с Россией на определенных условиях

08:41

Киевщина была под ударом: силы ПВО уничтожили 53 из 56 "Шахедов"Фото

08:40

"Раздражаешь": путинистку Валерию размазали прямо в эфире

08:14

Гороскоп на завтра 17 сентября: Девам – большая потеря, Козерогам – прилив удачи

08:10

После победы так жить нельзямнение

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять