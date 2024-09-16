Мужчина обнаружил сокровище в тайной комнате дома: внутри его ждало разочарование

Мужчина был глубоко шокирован после того, как в ходе работ по теплоизоляции на чердаке его дома была найдена тайная комната с неожиданными вещами.

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Мужчина нашел клад в тайной комнате дома, но его ждало разочарование / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Мужчина остался чесать затылок после того, как обнаружил тайную комнату на чердаке во время модернизации теплоизоляции своего дома. Он пережил самый большой шок в своей жизни, когда рабочие сообщили ему о комнате, поощряя его снять гипсокартон, чтобы исследовать ее дальше, сообщает Mirror.

Когда он заглянул внутрь, то увидел тонны коробок, нетронутых с 1960-х годов, но их содержимое вызвало больше вопросов, чем ответов.

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"Один из рабочих спросил, знал ли я, что там есть комната наверху. Я понятия не имел. Поэтому мы разрезали гипсокартон, и там были кипы коробок с 60-х годов. Как будто тонны коробок. И все они были полны! "Я открыл их, надеясь найти какие-то крутые вещи. А они были полны долбаных шишек! Один из самых больших обломов в моей жизни", - написал он на Reddit.

Но это не единственное тайное пространство, которое он обнаружил в своем доме, ведь около года назад он наткнулся на закрытый шкаф под лестницей.

"На самом деле мы нашли две тайные комнаты. Одна из них была просто комнатой под лестницей, которая была закрыта. В ней были игрушки из 70-х годов", - рассказал он.

Комментируя его сообщение, один пользователь сказал: "Когда я был младше, моя семья ходила собирать шишки и хранила их на чердаке. Мы использовали их для разжигания зимой".

Другой пользователь добавил: "Разве это не будет большой пожарной опасностью хранить их на чердаке? Они бы очень быстро загорелись".

Еще один пользователь добавил: "Их, наверное, собирали для поделок. Возможно, для рождественских украшений. Не стоит паковать, когда вы переезжаете".

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