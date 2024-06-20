Мужчина нашел жуткие записки в своем доме и опешил, узнав причину их появления

Один из интернет-пользователей написал о том, что обнаружил в своем доме десятки жутких записок. Причина их появления его сильно удивила.
Пользователь Reddit начал тему с того, что рассказал, что увидел множество записок, оставленных вокруг своего дома, и забеспокоился, что преследователь мог проникнуть в дом без его ведома, пишет indy100.
"Я обнаружил на своем столе желтую записку, написанную чужим почерком, которая напоминала мне о некоторых поручениях, которые я должен был сделать, но о которых буквально никому не говорил", - поделился мужчина.
Только через несколько дней человек заметил новые записи и проверил свой дом в поисках следов взлома. Тогда он начал устанавливать веб-камеру, чтобы попытаться поймать злоумышленников.
Что такое reddit?
Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.
Однако, обнаружив еще одну записку, гласившую: "Наш домовладелец не разрешает мне с вами разговаривать, но нам важно это сделать".
В этот момент он подумал, что сможет поймать злоумышленника на веб-камеру. Однако никаких записей не было, а те, что были, были удалены.Записей становилось все больше, и именно в этот момент мужчина попросил совета у других пользователей Reddit.
"Могут ли у меня возникнуть проблемы с полицией, если они не смогут установить внешний источник информации? Я просто хочу убедиться, что не трачу ничье время. Стоит ли мне проконсультироваться с хозяином квартиры? С теми, кто тоже живет в этом комплексе?", - написал он.
Услышав эту историю, люди высказали в комментариях свои опасения, а некоторые предположили, что это может быть "психическая" проблема, с которой пользователю нужна помощь.
Спустя некоторое время мужчина вновь вышел на связь и сообщил, что причиной проблемы стала утечка угарного газа в их доме, из-за которой они забыли оставить записки. Высокий уровень воздействия этого газа может привести к потере памяти.
"У меня было отравление CO, и я думал, что мой домовладелец преследует меня", - признался мужчина.
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