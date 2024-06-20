УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Мужчина нашел жуткие записки в своем доме и опешил, узнав причину их появления

Сергей Кущ
20 июня 2024, 16:05
58
Он увидел множество записок, оставленных вокруг своего дома и забеспокоился.
Мужчина шокирован, узнав правду после того, как обнаружил десятки жутких записок в своем доме
Мужчина шокирован, узнав правду после того, как обнаружил десятки жутких записок в своем доме / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Один из интернет-пользователей написал о том, что обнаружил в своем доме десятки жутких записок. Причина их появления его сильно удивила.

Пользователь Reddit начал тему с того, что рассказал, что увидел множество записок, оставленных вокруг своего дома, и забеспокоился, что преследователь мог проникнуть в дом без его ведома, пишет indy100.

"Я обнаружил на своем столе желтую записку, написанную чужим почерком, которая напоминала мне о некоторых поручениях, которые я должен был сделать, но о которых буквально никому не говорил", - поделился мужчина.

видео дня

Только через несколько дней человек заметил новые записи и проверил свой дом в поисках следов взлома. Тогда он начал устанавливать веб-камеру, чтобы попытаться поймать злоумышленников.

Что такое reddit?

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Однако, обнаружив еще одну записку, гласившую: "Наш домовладелец не разрешает мне с вами разговаривать, но нам важно это сделать".

В этот момент он подумал, что сможет поймать злоумышленника на веб-камеру. Однако никаких записей не было, а те, что были, были удалены.Записей становилось все больше, и именно в этот момент мужчина попросил совета у других пользователей Reddit.

"Могут ли у меня возникнуть проблемы с полицией, если они не смогут установить внешний источник информации? Я просто хочу убедиться, что не трачу ничье время. Стоит ли мне проконсультироваться с хозяином квартиры? С теми, кто тоже живет в этом комплексе?", - написал он.

Услышав эту историю, люди высказали в комментариях свои опасения, а некоторые предположили, что это может быть "психическая" проблема, с которой пользователю нужна помощь.

Спустя некоторое время мужчина вновь вышел на связь и сообщил, что причиной проблемы стала утечка угарного газа в их доме, из-за которой они забыли оставить записки. Высокий уровень воздействия этого газа может привести к потере памяти.

"У меня было отравление CO, и я думал, что мой домовладелец преследует меня", - признался мужчина.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Reddit интересные новости
Реклама

Главное за день

Россия впервые применила планирующую ФАБ на 300 т: это может вскрыть линию обороны

Россия впервые применила планирующую ФАБ на 300 т: это может вскрыть линию обороны

16:49 Украина
Новые Patriot и мощные системы ПРО: что может передать Украине Южная Корея – СМИ

Новые Patriot и мощные системы ПРО: что может передать Украине Южная Корея – СМИ

16:33 Мир
Украина получит необходимую систему Patriot: Румыния заявила о передаче ПВО

Украина получит необходимую систему Patriot: Румыния заявила о передаче ПВО

15:56 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Кристина Орбакайте публично показала свое отношение к Максиму Галкину 13803

Кристина Орбакайте публично показала свое отношение к Максиму Галкину

Буря достигла 7-балльной мощности: Украину накрыл мощный геомагнитный шторм 4750

Буря достигла 7-балльной мощности: Украину накрыл мощный геомагнитный шторм

Годы не пожалели: «Рыжий» из «Иванушек International» сильно распух 3383

Годы не пожалели: "Рыжий" из "Иванушек International" сильно распух

Разогнала по всей России: Канделаки унизила Путина на всю РФ 2535

Разогнала по всей России: Канделаки унизила Путина на всю РФ

Последние новости

16:56

Мудрика подозревают в амурах с россиянкой: Сеть взорвалась слухами

16:49

Россия впервые применила планирующую ФАБ на 300 т: это может вскрыть линию обороны

16:33

Новые Patriot и мощные системы ПРО: что может передать Украине Южная Корея – СМИ

16:29

Зачем закрутки заворачивают в одеяло: секрет консервации, который проверен годамиВидео

16:27

Самые эффективные санкции против россиян несут дроны СБУ - эксперт

Запад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий СнегиревЗапад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий Снегирев
16:19

"Оккупантов там отбросили": ситуация на Харьковщине складывается в пользу ВСУ

16:16

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз

16:10

4 пары знаков зодиака, которые не могут жить друг без друга

16:09

Евро 2024 Словакия Украина: анонс матча, где смотреть, прогноз букмекеров

Реклама
16:05

Мужчина нашел жуткие записки в своем доме и опешил, узнав причину их появления

15:56

Украина получит необходимую систему Patriot: Румыния заявила о передаче ПВО

15:55

Почему огурцы собирают по утрам: секрет опытных хозяев

15:53

Женщина 9 месяцев не знала о своей беременности, тест ничего не показал: как так случилось

15:47

Украина может поучаствовать в саммите мира Китая, но при одном условии

15:35

Ольга Фреймут показала своего "секретного" сына

15:30

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 21 июня

15:15

Поставки Patriot для Украины: США ставят на "стоп" все другие контракты – FT

15:10

Что делать с переросшими кабачками: интересные рецепты на любой вкусВидео

15:07

"Это конец значительной части поддержки": Франция может уменьшить помощь Украине

14:19

Удары по Крыму и аэродромам в РФ "выбивают" ПВО россиян - британская разведка

Реклама
14:18

Пакт Путина и Ким Чен Ына: мощный союзник США рассмотрит поставки оружия Украине

14:05

Где хранить зеленые помидоры, чтобы они быстрее покраснели - советы на миллион

13:24

Беглец Влад Яма цинично пошутил на счет окончания войны в Украине - детали

13:21

Путину "перекрывают кислород": ЕС ударит новым пакетом санкций по РФ

13:15

Осудивший нападение России Отар Кушанашвили оказался в реанимации

13:10

Последнее предупреждение Путину: сценарий ответа Запада в случае ядерного удараВидео

12:56

Почему нельзя пить из пластиковых бутылок воду, которая нагрелась: какая в ней опасность

12:46

Авиация РФ на грани истощения: чем это обернется для оккупантов в Крыму

12:32

Украину накроет антициклон Aviv: погода резко изменится

12:28

У оккупантов Путина две "цели" в Харьковской области: офицер НГУ раскрыл детали

12:22

Ядерный шантаж Путина: эксперт назвал направления вероятного удара РФ

11:57

Дроны СБУ устроили "бавовну" на НПЗ в Тамбовской области и республике Адыгея - СМИ

11:56

Запшыкали и забыли: как убрать сорняки между плиткой

11:44

Разогнала по всей России: Канделаки унизила Путина на всю РФВидео

11:25

Поездка Путина в Северную Корею пахнет отчаянием, а не силой - Time

11:17

F-16 способны защитить от КАБов второй город Украины – The Guardian

11:09

Часов без электроэнергии будет больше: новый график отключений на 20 июня

11:01

Заворотнюк появится на экранах после своей смерти

11:00

Китайский гороскоп на завтра 21 июня: Петухам - плохое настроение, Собакам - скандалы

10:59

"Сделали разгром": в Киеве изуродовали могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко

Реклама
10:55

Нужно найти букву С среди G за 5 секунд: непростая загадка для самых сообразительных

10:35

Как отбелить силиконовый герметик за 10 минут: эксперт назвала лучшие 2 средства

10:22

У Байдена дали добро: ВСУ могут бить оружием США по РФ еще на одном направлении

10:21

Теперь не "внук Пугачевой": Никита Пресняков категорически отказался от помощи родных

10:02

Появляется яд, который может убить: можно ли есть сдувшуюся консервациюВидео

09:54

Гороскоп Таро на июль 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - победа, Стрельцам - прогрессВидео

09:47

"Коалиция" против НАТО и Запада: в США раскрыли новые планы Путина

09:14

Мощные взрывы и огромное пламя: в РФ беспилотники ударили по НПЗ и нефтебазамВидео

09:05

Запад пытается избежать Третьей мировой: мило, но это не сработаетмнение

09:01

"Считают каждую копейку": дети путиниста Киркорова сидят без денег

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять