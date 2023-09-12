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Щенка бросили на улице и оставили душераздирающую записку

Сергей Кущ
12 сентября 2023, 13:55 обновлено 12 сентября, 13:55
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Из сообщения работники приюта узнали, почему владелец был вынужден отказаться от своего питомца.
Щенка бросили на улице с душераздирающей запиской
Щенка бросили на улице с душераздирающей запиской / Коллаж Главред, фото: Facebook / LifeLine Animal Project

Работники приюта для животных описали душераздирающий момент, когда однажды утром они были обнаружили печальный сюрприз, открывая свои двери.

Возле приюта был брошен восьмимесячный щенок по имени Майло вместе с запиской, оставленной его владельцем, пишет Mirror.

Из сообщения они узнали, что владелец был вынужден отказаться от своего питомца, потому что был бездомным.

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В записке также перечислены несколько занятий, которые любит Майло, такие как жевание костей, сон и обнимашки с друзьями, а также важная справочная информация о здоровье щенка.

"Кто это читает, пожалуйста, не судите меня только за этот поступок. Я просто человек, пытающийся сделать то, что лучше для моего щенка. Я бездомный и не могу выполнять обязанности по уходу за ним. Я пытался вернуть его домой. Я не могу поддержать ни его, ни себя. Я знаю, что это единственный способ уберечь, и он будет в безопасности. Он милый, очень воспитанный и обученный пес", - говорилось в записке.

Работники приюта ответили мужчине, чтобы сообщить, что щенок находится в надежных руках и безопасности. Они были восхищены поступком мужчины.

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