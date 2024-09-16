Как быстро высушить одежду: лучшие лайфхаки на холодный сезон

Осень и зима – сезоны, когда сохнут вещи довольно долго из-за температуры на улице, но есть способы, как ускорить высыхание одежды.

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Как ускорить высыхание одежды / Коллаж: Главред, фото: pixabay

После стирки одежда при теплой погоде высыхает чуть ли не через несколько часов. Однако в осенний и зимний периоды возникают определенные сложности и эксперименты, где быстрее сохнет одежда на улице или дома не помогут, это все равно будет долго.

Однако пользователи Reddit поделились способами, как быстро высушить одежду за 5 минут, или, по крайней мере, быстрее чем обычным способом холодного зимнего дня.

"Если мне нужно, чтобы что-то высохло до утра, я отжимаю эту вещь как можно сильнее, а потом в течение нескольких минут гладю. Я не делаю это, пока одежда не высохнет полностью, но пытаюсь удалить как можно больше лишней влаги, а потом развесить, чтобы вещь окончательно высохла", - поделился лайфхаком один из пользователей. видео дня

Еще один метод, как быстро высушить вещи без стиральной машины, если вы их стирали вручную – это использование обычного полотенца. Сначала сверните вещь в трубочку, но не выкручивайте. Затем закрутите ее в полотенце и повесьте у безопасного источника тепла, как вот полотенцесушитель или радиатор.

Хорошая циркуляция воздуха поможет быстрее просушить одежду. А если в конце еще и выгладить его – результат будет идеальным.

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