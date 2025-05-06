За секунды и без химии: как проверить свежесть молока в домашних условиях

Свежесть молокопродуктов - вопрос не только вкуса, но и безопасности, поэтому блогер поделился пятью простыми способами, как легко проверить молоко на свежесть.

https://glavred.info/lifehack/za-sekundy-i-bez-himii-kak-proverit-svezhest-moloka-v-domashnih-usloviyah-10662008.html Ссылка скопирована

Как проверить свежесть молока в домашних условиях - проверенные методы / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем идет речь в материале:

Как проверить, испорчено ли молоко

Как практически проверить свежесть молока

Какие первые признаки того, что молоко испортилось

Когда речь идет о безопасности питания, свежесть молока имеет решающее значение. Автор YouTube-канала MegaSafetyFirst делится пятью простыми способами, как самостоятельно проверить молоко на свежесть в домашних условиях.

Главред выяснил, как проверить молоко в домашних условиях.

Как проверить свежее ли молоко по запаху

"Начнем с первого теста, и вы, возможно, уже знакомы с ним. Вы просто открываете контейнер с молоком и вдыхаете его носом", - рассказывает автор канала.

Если молоко имеет неприятный, кислый запах - это главный признак того, что оно испортилось.

Смотрите видео о том, как узнать, испортилось ли сырое молоко:

Какой вкус у испорченного молока

Второй тест - это проверка вкуса. Эксперт советует набрать немного молока на ложку и попробовать.

"Если оно кислое на вкус - молоко уже испорчено", - предупреждает блогер.

Как проверить молоко с помощью соды

Следующий метод требует обычной пищевой соды. В этом эксперименте блогер создает две кучки соды.

"С левой стороны добавляю пару капель свежего молока, а с правой - немного испорченного. И мы сразу видим разницу - с правой стороны появляется достаточно много пузырьков", - говорится в видео.

Реакция соды с кислотой в испорченном молоке вызывает образование пены, что свидетельствует о его непригодности к употреблению.

Как узнать, что молоко пропало

Четвертый тест - проверка цвета. По словам эксперта, свежее молоко должно быть чистым, белым и прозрачным, тогда как испорченное - желтоватым или тусклым:

"Плохое молоко имеет желтоватый или тусклый цвет, в то время как свежее - действительно прозрачное и белое".

Как проверить свежесть молока с помощью микроволновки

Наконец, пятый способ - проверка в микроволновой печи.

"Я нагреваю молоко от 30 до 60 секунд и сравниваю результаты. Свежее молоко остается однородным и жидким. Испорченное же становится комковатым, в нем много твердых частиц", - объясняет блогер.

Вам также может быть интересно:

Что известно о YouTube-канале MegaSafetyFirst YouTube-канал MegaSafetyFirst специализируется на создании практических видеоинструкций и лайфхаков, охватывая темы от бытовых ремонтов до технического обслуживания. С более 70 тысячами подписчиков и более 1200 видео, канал предлагает зрителям полезные советы и демонстрации, которые помогают решать повседневные задачи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред