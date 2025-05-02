Почему пельмени на самом деле не русская кухня - историк указал на важный нюанс

Пельмени, которые часто считают традиционным блюдом русской кухни, на самом деле имеют совсем другое происхождение, рассказал историк Александр Алферов.

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Почему пельмени не русская кухня - историк указал на важный нюанс / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Чей народ придумал пельмени

Какая страна считается родиной пельменей

Пельмени давно считаются традиционным блюдом русской кухни, однако исторические факты свидетельствуют о другом. Об истинном происхождении пельменей рассказал в видео на YouTube украинский историк Александр Алферов.

Главред выяснил, откуда взялись пельмени.

Почему пельмени не русское блюдо

По словам Александра Алферова, популярное мнение о "русском происхождении" пельменей является неправдой.

"Пельмени традиционное русское блюдо? Ложь. Сейчас я вам все расскажу", - заявил историк.

Он подчеркнул, что пельмени появились на территории современной России лишь в конце XV-XVI века и не имеют аутентичного русского происхождения.

"Это блюдо из покоренных народов", - пояснил эксперт.

Смотрите видео о том, какое настоящее происхождение пельменей:

Где настоящая родина пельменей - где возникли пельмени

Историк подробно объяснил происхождение самого названия блюда. По его словам, слово "пельмени" происходит от языков народов коми или удмуртов.

"Следовательно, на языке народов коми или удмуртском языке это блюдо имеет звучание и название пельнень, то есть "хлебное ушко"", - отметил Алферов.

Эксперт также обратил внимание на то, как в процессе ассимиляции русские меняли настоящие названия.

"Мы знаем, как русские часто превращают названия в нечто такое вот причудливое. Гостомель называют Гастамель, Сумы - Сумы и тому подобное. Здесь та же история", - отметил историк.

Александр Алферов подчеркнул, что присвоение чужой культуры является типичной практикой для имперских народов.

"Это кухня покоренных народов, которую очередной раз украли и сейчас называют традиционной русской кухней оккупанты", - подытожил эксперт.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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