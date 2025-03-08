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Почему не стоит выбрасывать испорченное молоко: эксперт раскрыл гениальный секрет

Руслана Заклинская
8 марта 2025, 20:29
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Испорченное молоко может иметь полезное применение в садоводстве.
Почему не стоит выбрасывать испорченное молоко: эксперт раскрыл гениальный секрет
Как использовать испорченное молоко для пышного урожая / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Как использовать испорченное молоко в садоводстве
  • Для чего высыпать муку в саду

Испорченное молоко, которое часто выбрасывают из-за неприятного запаха и изменения консистенции, на самом деле имеет полезное применение в садоводстве. Его можно использовать для улучшения состояния почвы и растений, пишет The Mirror.

Главред узнал, для чего пригодится испорченное молоко.

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Подготовка к сезону цветения и садовых работ - это самое время воспользоваться молоком в качестве удобрения для растений. Молоко является богатым источником кальция, азота и фосфора - элементов, которые необходимы для здорового роста растений. Кальций, в частности, помогает предотвратить развитие гнили на овощах, таких как баклажаны.

Еще одним весомым преимуществом использования испорченного молока является то, что оно помогает уменьшить количество бытовых отходов. Каждый год в Великобритании выбрасывается более 490 000 тонн молока, что создает значительную экологическую проблему. Однако, используя молоко в саду, вы можете значительно уменьшить объем отходов и при этом помочь своему саду.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Как использовать молоко и муку в саду

Для использования молока в саду достаточно просто смешать его с почвой вокруг растений. Кроме того, молоко является эффективным средством для борьбы с мучнистой росой: для этого его надо развести с водой в пропорции 1:10 и нанести на листья растений. Это поможет защитить растения от заболеваний и будет способствовать их здоровому росту.

Еще один интересный способ использования испорченных продуктов - это использование несвежей муки в качестве удобрения для листовых культур, таких как шпинат, капуста и салат. Мука содержит азот и кальций, что помогает растениям во время их роста. Лучше использовать муку до посадки, добавляя ее непосредственно в почву или в компостную кучу.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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