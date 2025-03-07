Результат удивит небывалым урожаем: чем обработать землю перед посевом семян

Как правильно подготовить землю для посева семян - в чем можно продезинфицировать семена перед посадкой.

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Каким препаратом обработать землю перед посадкой / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Binyamin Mellish, Pixabay/katerinavulcova

Вы узнаете:

Чем обработать почву

Способы дезинфекции грунта

Большинство дачников и огородников хорошо усвоили, что в почве обитают патогенные микроорганизмы, опасные для растений, так как они вызывают различные заболевания. Опытные садоводы рекомендуют обработать землю перед посадкой, чтобы избавиться от микробов и бактерий.

Не секрет, что популярной является обработка почвы средствами, предназначенными для борьбы с патогенной микрофлорой. Своевременная дезинфекция грунта создаёт благоприятные условия для молодых побегов, защищая их от вредителей, пишет Главред.

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Это не является большой проблемой, ведь все необходимые вещества можно приобрести в ближайшей аптеке.

Чем обработать почву

Наиболее популярны следующие средства:

Марганцовка (перманганат калия): в основном используется для замачивания посевного материала. Раствор обладает обеззараживающими свойствами и уничтожает патогенные микроорганизмы внутри семени. Срок замачивания зависит от качества посевного материала.

(перманганат калия): в основном используется для замачивания посевного материала. Раствор обладает обеззараживающими свойствами и уничтожает патогенные микроорганизмы внутри семени. Срок замачивания зависит от качества посевного материала. Перекись водорода (3%): эффективна против многих вредителей, поэтому считается универсальным дезинфицирующим средством. Почву обрабатывают раствором (1 столовая ложка на литр воды) за несколько дней до посадки.

/ Главред

Биологические препараты

Продукт природного происхождения представляет собой смесь живых микроорганизмов, полезных для молодых растений. В его состав входят грибы и бактерии, которые помогают рассаде и подавляют патогены, вытесняя вредных микроорганизмов из грунта.

Способы дезинфекции грунта

Промораживание : выставьте почву на улицу при сильных морозах (-15°C и ниже) на неделю. Затем внесите её в тепло на несколько дней и снова вынесите на мороз. Повторите процедуру 2-3 раза.

: выставьте почву на улицу при сильных морозах (-15°C и ниже) на неделю. Затем внесите её в тепло на несколько дней и снова вынесите на мороз. Повторите процедуру 2-3 раза. Прокаливание : нагрейте субстрат в духовке при температуре 70-90°C в течение 30 минут.

: нагрейте субстрат в духовке при температуре 70-90°C в течение 30 минут. Пропаривание : разместите почву в микроволновке на 15 минут или пролейте её кипятком.

: разместите почву в микроволновке на 15 минут или пролейте её кипятком. Протравливание : для обработки грунта можно использовать фунгициды или раствор перекиси водорода (20 мл на 1 литр воды).

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Как подготовить землю для рассады? Чтобы земля была плодородная, то стоит хорошо подготовить ее к посадке рассады. Нужно несколько раз тщательно перекопать на глубину примерно 20-30 см, но стоит делать это в сухую погоду. Специалисты советуют, обработать почву горячим раствором медного купороса, чтобы избавиться от вредителей. Это необходимо сделать за неделю перед посадкой рассады. Если успешно сделали предыдущие действия, тогда стоит удобрить землю и еще раз перекопать.

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