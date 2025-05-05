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Зачем замачивают картофель перед приготовлением - знают только опытные хозяйки

Юрий Берендий
5 мая 2025, 19:55
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Замачивание картофеля в воде - простой, но чрезвычайно эффективный кулинарный прием, который помогает сохранить его цвет и сделать текстуру идеально хрустящей.
Зачем замачивают картофель перед приготовлением - знают только опытные хозяйки
Зачем замачивают картошку перед приготовлением - как сделать картошку хрустящей / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем идет речь в материале:

  • Зачем нужно держать картофель в воде
  • Зачем класть картофель в воду
  • Зачем замачивать картофель перед жаркой

Замачивание картофеля в воде - это не просто кулинарный ритуал, а действенный способ сохранить его вид и значительно улучшить текстуру блюда.

Главред выяснил, для чего замачивают картофель перед приготовлением.

Зачем опускать картофель в воду

Профессиональный шеф-повар Натан Дэвис в видео на YouTube советует сразу после очистки погрузить картофель в воду.

"Мы хотим убедиться, что сняли всю кожуру, все коричневые пятна, и имеем хорошую чистую белую картошку. Причина, по которой вы хотите положить картофель прямо в воду после того, как почистили его, заключается в том, что он не окисляется и не покрывается коричневыми пятнами", - объясняет Дэвис.

Смотрите видео о том, зачем картофель класть в холодную воду:

Этот простой шаг предотвращает окисление, которое приводит к появлению неаппетитных серых или бурых пятен. Но на этом польза замачивания не заканчивается.

"Независимо от того, являетесь ли вы фанатиком жареной картошки, или любите теплую картошку, вы знаете, что получить хрустящую картошку очень важно, поэтому мы подготовили для вас идеальный трюк с водой", - указывают эксперты проекта "Mashed" в видео на YouTube.

Как именно работает метод замачивания в холодной воде - как замачивать картофель

  • Удаление крахмала:

Нарезанный картофель, замоченный в ледяной воде, теряет избыток крахмала. Это критически важно для того, чтобы картофель не был липким после приготовления.

"Замачивание на несколько часов вытянет из картофеля достаточно много крахмала, хотя даже несколько минут будет достаточно, чтобы удалить часть", - отмечают в Mashed.

  • Улучшение текстуры:

Промывание или перемешивание картофеля в воде разрыхляет крахмал. После замачивания его следует тщательно высушить - и он будет готов к запеканию или жарке.

  • Хрустящая корочка:

"Холодная температура ледяной воды помогает крахмальным клеткам закрыться перед приготовлением - это один из способов получить хрустящую картошку", - добавляют в Mashed.

Смотрите видео о том, как сделать картофель хрустящим:

Этот метод часто используют не только для приготовления фри, но и для любого печеного или вареного картофеля.

Как правильно хранить картофель - как хранить нарезанный картофель

Специалисты рекомендуют погружать уже нарезанный картофель в холодную воду и хранить в герметичном контейнере в холодильнике.

"После того, как картофель полностью погрузится, закройте контейнер крышкой и поставьте его в холодильник", - советует шеф.

Это позволит хранить картофель до 24 часов без изменения цвета. Вода не только увлажняет кусочки, но и защищает от контакта с кислородом, вызывающим потемнение.

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Что известно о "Mashed"

"Mashed" - это мультиплатформенное издание, посвященное людям, которые находят радость в еде, так же как и тем, кто находит радость в приготовлении пищи. Издание было запущено в 2016 году компанией Static Media и сейчас материалы издания на разных платформах просматривает 25 миллионов уникальных пользователей ежемесячно. Специалисты предлагают ежедневное освещение всех самых актуальных новостей в продуктовом и ресторанном сегменте, а также рецепты, практические советы и обзоры.

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