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Мечта каждого садовода: как посадить голубику и не испортить почву

Марина Иваненко
26 мая 2025, 16:10
136
Выращивание голубики дома - это легко! Голубика выращивание требует кислой почвы, правильного полива и ухода: как сделать все правильно!
Как правильно сажать голубику
Как правильно сажать голубику / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как правильно сажать голубику
  • Какое расстояние между кустами голубики

Голубика - это листопадный кустарник с полезными ягодами, которые очень похожи на чернику, однако имеют больший размер, светлую окраску и более нежный вкус. Выращивать голубику дома вполне реально, однако нужно иметь четкое представление об особенностях этого растения. Главред поможет разобраться в этом вопросе.

На YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" размещена подробная инструкция о том, как правильно выращивать голубику в домашних условиях. Здесь рассматриваются все ключевые этапы - от выбора места для посадки до ухода за растениями после высадки.

Как выбрать место для посадки голубики

Голубике нужно хорошо освещенное место, защищенное от ветра. Лучше всего подойдет участок с кислым грунтом (pH 3,5-4,5). Следует избегать затененных и чрезмерно влажных мест, поскольку они способствуют развитию грибковых заболеваний.

Как подготовить почву для посадки голубики

Поскольку голубика не растет на нейтральной или щелочной почве, нужно создать специальный субстрат. Рекомендуют смесь верхового торфа и речного песка в соотношении 2:1. Посадочную яму глубиной 40-60 см стоит выстелить пленкой с дренажными отверстиями, чтобы изолировать кислый субстрат от основного грунта.

Как выбрать саженцы

Для посадки лучше всего подходят 2-3-летние саженцы с закрытой корневой системой. Перед высадкой рекомендуется замочить корни в воде на несколько часов, а затем осторожно их расправить.

Как глубоко сажать голубику

Саженцы следует высаживать на 3-5 см глубже, чем они росли в контейнере, чтобы способствовать образованию дополнительных корней. Почву вокруг растения нужно уплотнить и замульчировать опилками или хвоей слоем 10-15 см. Расстояние между кустами должно составлять 1,2-1,5 м, а между рядами - 2,5-3 м.

Полив и уход за растением

Голубика нуждается в регулярном поливе - дважды в неделю по ведру воды под каждый куст. В жаркую погоду рекомендуется дополнительное опрыскивание утром или вечером. Подкормку следует проводить минеральными удобрениями в начале вегетационного периода.

Обрезка и защита

Обрезку выполняют весной до набухания почек, удаляя слабые и поврежденные побеги. Для защиты от вредителей и болезней важно использовать профилактические средства.

Чего не любит голубика

Голубика не переносит щелочной или нейтральной почвы - ей нужна кислая среда. Она категорически не приемлет органические удобрения, такие как навоз и компост, которые меняют кислотность и провоцируют болезни. Чрезмерная влага или застой воды приводят к загниванию корней. Растение не любит тень - для хорошего урожая нужно полное солнце. Также оно плохо чувствует себя на тяжелых глинистых почвах, поэтому важно использовать легкую смесь из торфа, песка и коры. Сорняки подавляют рост голубики, поэтому мульчирование и чистота приствольного круга обязательны.

Выращивать голубику - это значит соблюдать определенные агротехнические требования, особенно по подготовке почвы и уходу за растениями. Если выполнять все вышеупомянутые рекомендации, можно достичь здорового роста и стабильного урожая этой вкусной и полезной ягоды.

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О канале "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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