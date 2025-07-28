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РФ закрыла 20 пунктов пропуска на границе с Украиной: в ГПСУ ответили

Виталий Кирсанов
28 июля 2025, 23:40
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Все пункты пропуска на украинско-российской границе были официально закрыты еще после начала полномасштабной войны, и сейчас не работают.
РФ закрыла 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
РФ закрыла 20 пунктов пропуска на границе с Украиной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Кратко:

  • РФ закроет 13 автомобильных и семь ж/д пунктов пересечения границы
  • На этих пунктах пропуска давно не осуществляются пропускные операции

В России на четвертом году полномасштабной войны приняли решение об официальном закрытии с 1 августа 20 пунктов пропуска на границе с Украиной, созданных в соответствии с межгосударственным соглашением 1995 года, сообщают росСМИ.

Согласно распоряжению правительства РФ, подлежат закрытию пункты пропуска, которые были созданы в соответствии с межправительственным соглашением между РФ и Украиной от 8 февраля 1995 года. В списке - 13 автомобильных и семь железнодорожных пунктов пересечения границы.

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В Государственной пограничной службе Украины отметили в комментарии "Украинской правде", что все пункты пропуска на украинско-российской границе были официально закрыты еще после начала полномасштабной войны, и сейчас не работают.

"Сложно понять логику россиян: зачем государство-агрессор на четвертом году развязанной полномасштабной войны решило объявить о закрытии ряда пунктов пропуска на границе с Украиной", - заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, часть из этих пропускных пунктов фактически находится на границе с Украиной в пределах временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, которые РФ захватила еще в 2014 году. Также речь идет о пунктах пропуска в Воронежской, Брянской, Курской и Белгородской областях РФ.

"В свою очередь стоит напомнить, что решением правительства Украины еще с начала полномасштабного вторжения были закрыты все пункты пропуска на границе с РФ и там не осуществляются пропускные операции, в частности, в той классической форме, как все могли бы для себя понимать", - сказал Демченко.

В то же время, по его словам, Украина по-прежнему готова обеспечить возвращение своих граждан на любом участке границы. В качестве примера Демченко привел направление пункта пропуска Покровка в Сумской области, который сейчас не работает.

"Конечно, это зависит также от России, где она готова обеспечить это для украинцев", - добавил представитель ГПСУ.

Ограничение выезда из Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мужчины, которые имеют бронь от мобилизации, могут законно пересекать границу. Как пояснил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, такие лица имеют право на выезд как в служебные командировки, так и во время отпуска.

В то же время в Украине могут смягчить ограничения по выезду для некоторых категорий мужчин. В частности, министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что парламентарии могут рассмотреть возможность разрешения на выезд мужчинам в возрасте до 25 лет.

Кроме этого, Кабинет Министров расширил перечень граждан, которым разрешён выезд за пределы страны, предоставив такое право ещё нескольким категориям мужчин.

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