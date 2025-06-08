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Мужчины 18 - 60 лет могут выезжать за границу: в ГПСУ назвали главное условие

Мария Николишин
8 июня 2025, 09:44
229
Мужчины 18 - 60 лет могут поехать за границу в отпуск.
Мужчины 18 - 60 лет могут выезжать за границу: в ГПСУ назвали главное условие
Выезд мужчин за границу / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Забронированные мужчины могут выезжать за границу
  • Они могут пересечь границу для командировки или отпуска
  • Исключением являются мужчины, которые находятся на определенных должностях госслужбы

Забронированные от мобилизации мужчины могут выезжать за границу. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире Мы - Украина.

По его словам, забронированные мужчины имеют возможность пересечь границу на выезд из Украины как в служебную командировку, так и в отпуск.

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"В отпуск не могут проехать забронированные граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет, если они находятся на определенных должностях госслужбы, подпадают под пункт 2.14 Правил о пересечении границы, утвержденных Постановлением правительства №57, и если от той структуры, где они работают, была предоставлена информация в Государственную пограничную службу о том, что они находятся на соответствующих государственных должностях, и для них пересечение границы возможно только в служебную командировку", - сказал он.

Демченко также добавил, что те мужчины, которые на таких должностях не находятся, могут поехать за границу в отпуск.

Представитель ГПСУ отметил, что в документах должно быть указано, что та структура, по которой забронирован человек, предоставляет человеку возможность провести отпуск за границей.

Мужчины 18 - 60 лет могут выезжать за границу: в ГПСУ назвали главное условие
Правила бронирования / Инфографика: Главред

Бронирование от мобилизации - последние новости Украины

Как сообщал Главред, Кабинет министров Украины одобрил изменения в законодательство, которые расширяют перечень студентов и преподавателей, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Также Кабинет министров принял постановление, которое позволяет предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников.

Кроме того, украинцы, которые находятся за рубежом, также смогут получить бронирование от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине через специальные зарубежные центры.

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Что такое ГПСУ?

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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