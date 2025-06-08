Мужчины 18 - 60 лет могут выезжать за границу: в ГПСУ назвали главное условие

Мужчины 18 - 60 лет могут поехать за границу в отпуск.

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Выезд мужчин за границу / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Забронированные мужчины могут выезжать за границу

Они могут пересечь границу для командировки или отпуска

Исключением являются мужчины, которые находятся на определенных должностях госслужбы

Забронированные от мобилизации мужчины могут выезжать за границу. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире Мы - Украина.

По его словам, забронированные мужчины имеют возможность пересечь границу на выезд из Украины как в служебную командировку, так и в отпуск.

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"В отпуск не могут проехать забронированные граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет, если они находятся на определенных должностях госслужбы, подпадают под пункт 2.14 Правил о пересечении границы, утвержденных Постановлением правительства №57, и если от той структуры, где они работают, была предоставлена информация в Государственную пограничную службу о том, что они находятся на соответствующих государственных должностях, и для них пересечение границы возможно только в служебную командировку", - сказал он.

Демченко также добавил, что те мужчины, которые на таких должностях не находятся, могут поехать за границу в отпуск.

Представитель ГПСУ отметил, что в документах должно быть указано, что та структура, по которой забронирован человек, предоставляет человеку возможность провести отпуск за границей.

Правила бронирования / Инфографика: Главред

Бронирование от мобилизации - последние новости Украины

Как сообщал Главред, Кабинет министров Украины одобрил изменения в законодательство, которые расширяют перечень студентов и преподавателей, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Также Кабинет министров принял постановление, которое позволяет предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников.

Кроме того, украинцы, которые находятся за рубежом, также смогут получить бронирование от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине через специальные зарубежные центры.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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