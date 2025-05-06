Кабмин изменил порядок призыва украинцев на военную службу во время мобилизации

Отныне в реестрах будет отображаться информация о вручении повестки.

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Отныне в Украине будет действовать электронная ВВК / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Мельничук:

Положение о конечном сроке подачи документов для отсрочки обновлено

Обновлена процедура формирования направлений на медосмотр

6 мая Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, отныне предусмотрено отражение в Едином госреестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о вручении военнообязанному или резервисту повестки на бланке.

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Кроме этого было уточнено положение о конечном сроке предоставления отдельным категориям военнообязанных и резервистов отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Мобилизация / Инфографика: Главред

Также были конкретизированы случаи, при которых лица не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

"Определены условия направления на военно-врачебную комиссию лиц, которые не проходили медицинский осмотр, или у которых истек срок действия решения (постановления) о годности к военной службе. Уточнена процедура формирования направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра в электронной форме с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов", - добавил Мельничук.

Представитель правительства отметил, что среди внесенных изменений и уточнение перечня документов, подтверждающих право на отсрочку лицам, на иждивении которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет и тому подобное.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет заключать контракт на службу в Силах обороны Украины.

Ранее сообщалось, что военнообязанные граждане Украины, которые выехали за границу, все еще остаются под действием украинского законодательства о мобилизации.

Накануне стало известно, что Министерство здравоохранения Украины получило официальный запрос от Министерства обороны и Командования Медицинских сил ВСУ относительно разбронирования отдельных категорий медицинских работников.

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Кто такой Тарас Мельничук? Тарас Мельничук - украинский государственный служащий, юрист, доктор философии, постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины, руководитель Секретариата депутатской фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины, пишет Википедия.

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