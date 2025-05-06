Россияне продвинулись в двух областях: в DeepState назвали направления

Враг добился определенного продвижения в Харьковской и Луганской областях.

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ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 41 ОМБр

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Оккупанты сумели продвинуться на двух направлениях фронта

Враг добился определенного успеха в Харьковской и Луганской областях

Войска страны-агрессора РФ за последние сутки сумели продвинуться на двух направлениях фронта.

Враг добился определенного успеха в Харьковской и Луганской областях, говорится в сообщении ресурса DeepState.

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Отмечается, что оккупанты продвинулись в районе населенного пункта Каменка Двуречанской поселковой громады Купянского района, а также недалеко от Белогоровки Лисичанской городской громады Северодонецкого района.

/ Инфографика: Главред

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Каменки (село в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области) и Белогоровки (поселок в Украине, в Лисичанской городской громаде Северодонецкого района Луганской области)", - говорится в сообщении.

/ deepstatemap.live

/ deepstatemap.live

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отразить штурм врага. Силы обороны уже знают о планах россиян попытаться повторить определенные действия в Херсонской области.

Как сообщал Главред, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России готовит масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывает бригады с трех участков фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в операционной зоне в Донецкой области.

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