Россияне продвинулись в двух областях: в DeepState назвали направления

Главное:
- Оккупанты сумели продвинуться на двух направлениях фронта
- Враг добился определенного успеха в Харьковской и Луганской областях
Войска страны-агрессора РФ за последние сутки сумели продвинуться на двух направлениях фронта.
Враг добился определенного успеха в Харьковской и Луганской областях, говорится в сообщении ресурса DeepState.
Отмечается, что оккупанты продвинулись в районе населенного пункта Каменка Двуречанской поселковой громады Купянского района, а также недалеко от Белогоровки Лисичанской городской громады Северодонецкого района.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Каменки (село в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области) и Белогоровки (поселок в Украине, в Лисичанской городской громаде Северодонецкого района Луганской области)", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отразить штурм врага. Силы обороны уже знают о планах россиян попытаться повторить определенные действия в Херсонской области.
Как сообщал Главред, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России готовит масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывает бригады с трех участков фронта.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в операционной зоне в Донецкой области.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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