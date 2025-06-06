Мобилизация мужчин 60+: в ВР сделали важное заявление, кого будут брать первыми

Главное:
- Кого действительно возьмут в ВСУ после 60 лет
- Как избежать махинаций с контрактами после 60 лет
Мужчины, которым исполнилось 60 лет, не будут иметь широкой возможности заключать контракты на службу в Вооруженных силах Украины. Такое право будет предоставляться только узкому кругу особо ценных специалистов, чьи знания критически необходимы для оборонного сектора. Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский в прямом эфире телеканала Эспрессо.
Он уточнил, что Министерство обороны и Генштаб поддержали идею введения добровольной военной службы для мужчин старшего возраста, но отметили необходимость избежать злоупотреблений.
"Речь идет о том, чтобы не допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения", - отметил Вениславский.
Именно поэтому планируется ограничить набор в армию только по-настоящему редкими специалистами, которых в Украине единицы, и которые имеют действительно уникальные навыки. Их привлечение будет возможно только после тщательного отбора и заключения о пригодности к службе.
"Это не будет массовое явление. К службе будут привлекаться исключительно те граждане, которые будут признаны годными к военной службе и в которых реально нуждается сектор безопасности и обороны", - подчеркнул Вениславский.
Принимать решение о заключении контракта для таких лиц сможет исключительно высшее военное руководство. Это необходимо, чтобы не допустить хаотичного поступления на службу лиц пенсионного возраста без необходимости, считает Вениславский.
Мобилизация в Украине - что стоит знать
Как писал Главред, в Украине резко усиливают мобилизацию. Объясняем, что изменилось и кто потерял бронь с 28 мая.
Также рассказывалось, где вводятся передвижные блокпосты. Каждый блокпост будет состоять из шести полицейских, четырех военнослужащих ТЦК, одного работника ВСП и одного работника СБУ.
В то же время Кабмин изменил порядок призыва украинцев на военную службу по мобилизации. Отныне в реестрах будет отображаться информация о вручении повестки.
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Кто такой Федор Вениславский?
Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.
Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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