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Мобилизация мужчин 60+: в ВР сделали важное заявление, кого будут брать первыми

Даяна Швец
6 июня 2025, 14:50
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Решение о приеме на службу будет принимать исключительно высшее военное руководство во избежание злоупотреблений.
Мобилизация мужчин 60+: в ВР сделали важное заявление, кого будут брать первыми
/ коллаж: Главред, фото: Верховная Рада, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Кого действительно возьмут в ВСУ после 60 лет
  • Как избежать махинаций с контрактами после 60 лет

Мужчины, которым исполнилось 60 лет, не будут иметь широкой возможности заключать контракты на службу в Вооруженных силах Украины. Такое право будет предоставляться только узкому кругу особо ценных специалистов, чьи знания критически необходимы для оборонного сектора. Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский в прямом эфире телеканала Эспрессо.

Он уточнил, что Министерство обороны и Генштаб поддержали идею введения добровольной военной службы для мужчин старшего возраста, но отметили необходимость избежать злоупотреблений.

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"Речь идет о том, чтобы не допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения", - отметил Вениславский.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Именно поэтому планируется ограничить набор в армию только по-настоящему редкими специалистами, которых в Украине единицы, и которые имеют действительно уникальные навыки. Их привлечение будет возможно только после тщательного отбора и заключения о пригодности к службе.

"Это не будет массовое явление. К службе будут привлекаться исключительно те граждане, которые будут признаны годными к военной службе и в которых реально нуждается сектор безопасности и обороны", - подчеркнул Вениславский.

Принимать решение о заключении контракта для таких лиц сможет исключительно высшее военное руководство. Это необходимо, чтобы не допустить хаотичного поступления на службу лиц пенсионного возраста без необходимости, считает Вениславский.

Мобилизация в Украине - что стоит знать

Как писал Главред, в Украине резко усиливают мобилизацию. Объясняем, что изменилось и кто потерял бронь с 28 мая.

Также рассказывалось, где вводятся передвижные блокпосты. Каждый блокпост будет состоять из шести полицейских, четырех военнослужащих ТЦК, одного работника ВСП и одного работника СБУ.

В то же время Кабмин изменил порядок призыва украинцев на военную службу по мобилизации. Отныне в реестрах будет отображаться информация о вручении повестки.

Больше важных новостей:

Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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