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Работают подготовленные диверсанты: в ВСУ рассказали о новой тактике врага на юге

Виталий Кирсанов
28 июля 2025, 19:38
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Тактику незаметного вклинивания противник пытался применить на Херсонщине.
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В ВСУ рассказали о новой тактике врага на юге
В ВСУ рассказали о новой тактике врага на юге / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, 24 ОМБр имени короля Даниила

Кратко:

  • Диверсионная группа тайно пытается войти в населенный пункт
  • В Херсонской области за неделю на 50% увеличилось количество боев

Российские военные применяют новую тактику на юге. Хорошо подготовленные диверсанты пытаются просачиваться ближе к ВСУ, чтобы захватить украинские позиции. Об этом рассказал Radio NV спикер Сил обороны юга, полковник ВСУ Владислав Волошин.

По его информации, в пятницу, 25 июля, в населенный пункт Степногорск пыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа россиян. По его словам, именно такую новую тактику применяет сейчас враг для захвата позиций ВСУ.

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"Это тактика просачивания: когда диверсионная группа тайно, под прикрытием, пытается войти в какой-то населенный пункт, который еще не разрушен, не разбит их вооружением. Закрепиться там, засесть, взять под контроль логистические пути и уже таким образом держаться за этот населенный пункт", – рассказал военный.

Именно таким образом противник пытался закрепиться на юге Степногорска, где есть многоквартирная застройка и частный сектор, уцелевшие подвальные помещения и тому подобное. То есть, как уточнил Волошин, там есть, где спрятаться. Он рассказал, что такие операции осуществляют представители российских спецподразделений, которые имеют довольно высокую подготовку, вооружение, оснащение – например, тепловизионные плащи.

"Хорошо подготовленные диверсанты противника заточены именно на такую тактику, на ведение такой войны", – рассказал Волошин.

По его словам, такую тактику незаметного вклинивания противник за прошедшие сутки пытался применить на Херсонщине – на островах возле железнодорожного Антоновского моста.

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В целом в Херсонской области, отметил полковник ВСУ, за прошедшую неделю примерно на 50% увеличилось количество боевых столкновений. Такая динамика зафиксирована на территории от юга островной зоны – на островах Белогрудый, Забич, Большой Потемкин, Нестрига и т. д. – до железнодорожного Антоновского моста.

"На нескольких островах уже давно не было штурмовых действий, россияне снова здесь их возобновили... Это говорит о том, что противник пытается сейчас взять под контроль определенные рубежи в этой островной зоне для того, чтобы проводить дальше свои штурмовые действия, закрепиться на определенных островах", – рассказал спикер.

Он объяснил, как враг осуществляет соответствующие действия на островах. Например, за день-два он с дронов сбрасывает на определенный остров обеспечение для штурмовой группы (боеприпасы, продовольствие), учитывает погодные условия и под прикрытием РЭБ направляет лодки.

Противодействует на островах противнику, который рассчитывает на внезапность, морская пехота ВСУ.

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О персоне: Владислав Волошин

Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

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