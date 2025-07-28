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РФ выбрала новые цели для массированных ударов: СМИ назвали "мишени" атак

Алексей Тесля
28 июля 2025, 12:56
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Российские войска наносят массированные удары по железнодорожным узлам.
РФ выбрала новые цели для массированных ударов: СМИ назвали 'мишени' атак
РФ бьет по Украине ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • Российские войска наносят массированные удары по железнодорожным узлам
  • Задача оккупантов — дестабилизировать весь транспортный поток

Железнодорожная инфраструктура Украины, в частности локомотивный парк, задействованный в грузоперевозках, стала одной из ключевых целей для российских ракетных и дроновых атак. Ранее российские войска нанесли массированный удар по железнодорожным узлам в районе портов Большой Одессы — Одесского, Черноморского и Южного.

Как сообщает аналитический ресурс Defense Express, целью ударов россиян является нарушение логистики и остановка транспортировки грузов к портам для дальнейшей морской отправки.

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В публикации отмечается, что задача оккупантов — не просто препятствовать военным перевозкам, но и дестабилизировать весь транспортный поток в целом.

Эксперты Defense Express высказывают мнение, что бронепоезда имеют ограниченную эффективность в современных условиях. Вместо этого, как вариант, можно рассмотреть адаптацию российского подхода, где применяются дистанционно управляемые железнодорожные дрезины — по сути, применение роботизированных платформ, способных передвигаться по рельсам без экипажа.

Аналитики напоминают, что ещё до начала полномасштабного вторжения России, западные страны начали активно развивать технологии автономных поездов для грузовых перевозок. В условиях постоянных атак по украинской логистике такие технологические решения приобретают особую значимость, заключают в Defense Express.

Смотрите видео - РФ ударила по поезду:

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в результате вражеской атаки в Киеве пострадали восемь человек, в том числе и один ребенок. В Дарницком районе столицы в результате вражеской атаки выбило окна в жилой многоэтажке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре прогремели взрывы, взрывная волна задела поезд. В Сети появились кадры, как утверждается, удара одной из российских ракет вблизи поезда Одесса-Днепр. Сообщается, что среди пассажиров есть пострадавшие.

Как писал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Под удар попала Сумская область и Харьков.

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О источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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