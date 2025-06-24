РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули мощные пожары, погиб ребенок

Кратко:
- РФ атаковала Украину дронами
- На Сумщине погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок
- По Харькову РФ выпустила 7 "шахедов", есть пострадавший
В ночь на 24 июня российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Под удар попала Сумская область и Харьков. Вспыхнули пожары. Погиб ребенок. Есть пострадавшие.
Атака на Сумщину
Армия РФ атаковала село Сумской области ударными беспилотниками, погибли три человека, в том числе и 8-летний мальчик.
"Этой ночью враг коварно атаковал Верхнесыроватскую общину ударными беспилотниками – именно тогда, когда люди спали. Предварительно, есть пострадавшие", - написал начальник ОВА Сумской области Олег Григоров.
По словам Григорова, массированный удар россияне нанесли по жилому сектору, из-за попадания вспыхнул пожар. Есть разрушения.
"Делаем все возможное, чтобы оказать помощь людям и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", - добавил глава ОВА.
В ГосЧС сообщили, что спасатели ликвидируют последствия ночной вражеской атаки. Из-под завалов спасателям удалось спасти трех человек, также было деблокировано тело погибшего ребенка.
Отмечается, что атака на один из населенных пунктов Верхнесыворотской общины произошла в полночь и повлекла за собой масштабные разрушения в жилом секторе. На территории шести частных домовладений одновременно горело около 15 построек.
"Несмотря на высокую пожарную нагрузку, спасатели ликвидировали все очаги возгорания. По предварительной информации, в результате атаки погибли три человека (в том числе один ребенок), еще шестеро получили ранения", - говорится в сообщении.
Атака на Харьков
По данным Харьковской областной прокуратуры, начиная с двух часов ночи 24 июня российские оккупационные войска осуществили очередную массированную атаку на город Харьков. Оккупанты применили беспилотники типа "Герань-2".
Начальник управления по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Спартак Борисенко сообщил, что под ударами оказались Немышлянский и Салтовский районы города.
В результате атаки пострадали гражданские предприятия и частные дома.
Смотрите видео - Последствия атаки на Сумщину:
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью Россия выпустила по Харькову 7 "шахедов".
Один дрон упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации - две из них находятся в частном секторе Немышлянского района. Также под удар попало гражданское предприятие в Салтовском районе.
Один человек пострадал.
Атака на Киев и область 23 июня - что известно
Как писал Главред, в ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись по жилым районам, больницам, спортивной инфраструктуре. В Киеве разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Есть жертвы, под завалами - люди.
В Киеве от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.
Житель частично разрушенного дома в Киеве, где завалился почти весь подъезд, рассказал, как ему удалось выжить. Оказалось, что бетонная плита прижала ноги мужчине. Ему удалось самостоятельно высвободиться и спуститься с 5 этажа по громоотводу под звуки авто, которые горели и взрывались.
Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко предупредил, что российские оккупанты применяют новую опасную тактику ударов по Украине. Захватчики проводят комбинированные атаки, во время которых сперва вечером запускают дроны, а затем - ракеты.
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